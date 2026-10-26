K.T KUAFÖRLER BİRLİĞİ’NİN SEÇİM HEYECANI 5 KASIM’A ERTELENDİ

Kıbrıs Türk Kuaförler Birliği, yeni başkanını seçmek üzere genel kurula hazırlanıyor. Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’na bağlı birlik bünyesinde gerçekleştirilmesi planlanan genel kurulun ertelendiği, yeni toplantı tarihinin ise 5 Kasım 2026 Perşembe günü olduğu duyuruldu.

Başkanlık için adaylığını açıklayan Umut Tütüncü’nün de yer aldığı seçim sürecinde gözler, meslek camiasının bir araya geleceği genel kurula çevrildi.

Birliğin geleceğine yön verecek yeni başkanın ve yönetimin belirleneceği genel kurul, 5 Kasım Perşembe günü saat 17.00’de gerçekleştirilecek.

Genel kurulun, güzellik uzmanları ve tırnak teknisyenleri camiası için yeni bir dönemin başlangıcı olması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2026, 14:10