Onur ULAĞ

Girne- Tatlısu anayolu üzerinde dün akşam iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada Mercedes araç yanarak kullanılmaz hale geldi.

Çarpışma nedeniyle Celvil Agu (E-28) yönetimindeki aracın yol kenarındaki çelik bariyerlere vurarak alev aldığı belirtildi. Kazada yaralanan olmazken, polis soruşturma başlattı.



Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. YönetimindekiSR 831 plakalı araç ile batıdan doğuya doğru seyreden Celvil Agu, aynı istikamete doğru seyreden ve gidişine göre yolun sağında bulunan Carrington Marina View isimli siteye dönüşe geçen Israel Ogunbıyı (E-22) yönetimindeki araçla çarpıştı.Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde savrulan SR 831 plakalı araç yolun sağında bulunan çelik bariyerlere çarpıp alev aldı. SR 831 plakalı aracın sürücüsü Celvil Agu aracın yanmaya başladığını görerek hemen dışarı çıktı.İtfaiye ekipleri kaza mahalline giderek yanan aracı söndürdü. Ancak araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Kazada yaralanan olmazken, polis soruşturma başlattı.