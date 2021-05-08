Ralli start aldı

İlk günün en hızlısı Rauf Denktaş – Mehmet Mişon ikilisi, pistin en hızlı zaman ödülü olan “Zeka Özteknik Best Time” kupasını aldılar.



Sınıflara göre dağılımda ilk günün sınıf birincileri; Sınıf 2’de Rauf Denktaş – Mehmet Mişon, Sınıf 1’de Buğur Kambillili – Niyazi Yorgancıoğlu, Sınıf N’de Barış Kalfaoğlu – Rasim Çetinkaya, Sınıf R’de Önder Zaim – Emre Üngüner ve Sınıf 3’te Mahmut Özer – Ali Burhan oldu.Yarış bugün toplamda 7 Özel Etap geçişi ile devam edecek. Organizasyonun ödül töreni ise saat 17.00’de ZET Karting’de yapılacak.