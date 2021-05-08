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Ralli start aldı

2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın ilk yarışı, 21 yarışçının katılımı ile ZET Karting’de start aldı.

Ralli start aldı
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İlk günün en hızlısı Rauf Denktaş – Mehmet Mişon ikilisi, pistin en hızlı zaman ödülü olan “Zeka Özteknik Best Time” kupasını aldılar.

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Sınıflara göre dağılımda ilk günün sınıf birincileri; Sınıf 2’de Rauf Denktaş – Mehmet Mişon, Sınıf 1’de Buğur Kambillili – Niyazi Yorgancıoğlu, Sınıf N’de Barış Kalfaoğlu – Rasim Çetinkaya, Sınıf R’de Önder Zaim – Emre Üngüner ve Sınıf 3’te Mahmut Özer – Ali Burhan oldu.
Yarış bugün toplamda 7 Özel Etap geçişi ile devam edecek. Organizasyonun ödül töreni ise saat 17.00’de ZET Karting’de yapılacak. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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