Önlemler titizlikle uygulanmalı

Gıda Mühendisleri Odası, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Restorancılar Birliği tarafından yayınlanan ortak bildiride Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün yaptığı açıklamalara paralel olarak restoranlar için alınabilecek önlemlere dikkat çekildi.

Ortak bildiriye göre alınabilecek önlemler şunlar:

“• İşletme girişinde kayıt/filyasyon takip sistemi ile el dezenfektan ünitesi bulundurulmalı, temassız ateşölçer ile girişler kontrollü sağlanmalıdır.

• İşletme faaliyet saatleri, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen gün ve saatler içerisinde olmalıdır.

• İşletmenin dış alanları kullanılmalı veya kapalı alanlarının azami üçte biri kullanılabilecek şekilde sınırlı sayıda müşteri kuralına uyulmalı, masalar arasında yeterli mesafe bulunmalıdır.

• Servis yapılan masalar arası mesafe 1.5 metre, yan yana sandalyeler arası 60 cm olacak şekilde düzenlenecektir. Mesafe ayarlamasının yapılamayacağı işletmelerde bir masa dolu bir masa boş olacak şekilde müşteri kabul edilebilecektir.

• İşletmenin içinde sıra oluşabilecek her yerde en az 1 metre ara ile zeminde mesafe işaretlemeleri yapılacaktır.

• İşletmenin kapalı alanlarındaki çocuklara ayrılmış oyun odası gibi alanlar hizmete açılmayacaktır. İşletmelerin açık alanlarındaki çocuk oyun grupları (salıncak, kaydırak vb.) periyodik olarak temizlenmek şartı ile kullanılabilecektir.

• İşletmenin tamamında kapı kolları, asansör düğmeleri, elektrik düğmeleri, pos cihazı, televizyon kumandası, telefon, bilgisayar klavyesi, menü, masa üstleri gibi el temasının yoğun olduğu yüzeyler sık sık su ve deterjanla temizlenecek, 1/100 sulandırılmış çamaşır suyu ile dezenfeksiyonu sağlanacak, klor bileşiklerinin zarar verdiği pos cihazı, telefon, bilgisayar klavyesi gibi yüzeylerde ise %70’lik alkol bazlı ürünler kullanılacaktır.

• İşletme mutfağında Gıda Güvenliği ve Hijyen uygulamaları ve özellikle de Gıda Güvenliğinin en temel parametrelerinden olan Kişisel Hijyen uygulamalarının sıkılığı arttırılmalıdır.

• Çalışan tüm personelin PCR veya antijen testlerini Bakanlar Kurulu kararlarınca belirlenen periyotta yenilemesi yasal zorunluluktur.

• Covid Test sonuçları pozitif çıkan personel ve varsa temaslıları ile ilgili en kısa sürede Sağlık Bakanlığı’na bilgi verilmesi yasal zorunluluktur.

• Gıda işletmelerinde el yıkamanın önemi ile ilgili bilgilendirmeler yapılmalıdır. Üretim alanlarında el yıkama noktaları tam donanımlı ( akan su , sıvı sabun, dezenfektan ve mutlaka tek kullanımlık havlu ) olmalıdır.

• Gıda Güvenliği ve Hijyen eğitimleri düzenli olarak tekrarlanmalı , Gıda işletmelerinde bilinçli personel görev almalıdır.

• Kasa veya Ödeme noktasında müşteri ile para veya kredi kartı teması yapan kişi el hijyenine özen göstermelidir. Bu işlemlerden sonra gıdaya temas zorunlu ise işlem sonrasında elleri mutlaka yıkayıp dezenfekte etmelidir.

• Temaslı sayısını kontrol etmek için çalışanların vardiyalara bölünerek farklı saatlerde çalışmaları sağlanmalıdır.

• Personel giriş-çıkış kayıtları fiziksel temasta bulunulmayacak şekilde düzenlenmelidir.

• Personel WC-Lavabo alanlarında hijyen uygulamaları arttırılmalıdır.

• Müşterilerin kullanımında olan wc alanlarında da hijyen önlemleri arttırılmalı tuvalet kağıdı, sıvı sabun, kağıt havlu ve el dezenfektanı eksiksiz bulunmalıdır.

• Personelin üretimde üniforma olarak giydiği kıyafetler ile dışarıya çıkması yasaklanmalıdır. Üniformalar her gün yıkanmış ve temiz olarak giyilmelidir.

• Personel, çalışma saatleri süresince ağız ve burunu tam kapatacak şekilde maske takmalıdır. Bu maskeler belli aralıklarla yenilenmelidir.

• Çıplak el ile gıdalara temas etmekten kaçınılmalıdır.

• Gıdalara temas etmeden once ve temas ettikten sonra eller 20 saniye boyunca sabunla ovuşturularak etkin bir şekilde yıkanmalıdır.

• Yiyeceklerin ve özellikle hayvansal gıdaların iyi pişirilmiş olmasına dikkat edilmeli, gerekirse gıdanın merkez iç sıcaklığın ölçülerek kontrolleri yapılmalıdır.

• Pişirme işlemi uygulanmayacak olan salata, sebze ve meyveler üç aşamalı olarak ( ön yıkama-yıkama-durulama ) bol su ile etkin bir şekilde yıkanmalıdır. Salata ve Meyve ürünleri için gıdaya uygun dezenfektasyon ve durulama işlemleri de yapılabilir

• Gıda muhafaza, hazırlık veya üretim işlemleri yapılan yüzeyler düzenli olarak temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.

• Müşteriden dönen tabaklardaki atıklar eldivenle muamele edilerek kesinlikle çöpe atılmalıdır.

• Kullanılan mutfak malzemeleri veya tabak çatal vb servis malzemeleri bulaşık makinesinde yüksek sıcaklıkta yıkanmalıdır.

• Serviste kullanılan tuz, karabiber, soslar vb tek kullanımlık ambalajda bulunmalıdır.

• Serviste müşteriye sunulacak çatal-kaşık vb malzemeler kapalı bir ambalajda olmalıdır.

• Servis alanında bulunan masalar her müşteriden sonra dezenfekte edilmelidir.

• Eğer mevcutsa; hasta ve özel gereksinimi olan kişiler tarafından kullanılan tekerlekli sandalye, mama sandalyesi vb. araçlar her kullanım sonrası mutlaka temizlenecek/dezenfekte edilecektir.

• Mutfak ve salonun kapalı alanlarının tamamının kapı ve pencereleri açılarak sürekli doğal havalandırılması sağlanacaktır.

• Klimalar %100 dışarıdan temiz hava alacak şekilde çalıştırılacak, vantilatör kullanılmayacaktır.

• Merkezi havalandırma sistemleri bulunan işletmelerin havalandırması, temiz hava dolaşımını sağlayacak şekilde düzenlenecek ve sık sık doğal havalandırma yapılacaktır.”

FOTO: KAFE

CTP’li gençler, Gazimağusa Belediyesi’ne bölgedeki bir barınakta bulunan köpeklerin bakımı konusunda çağrı yaptı

Sağlıklı alan

oluşturulmalı

CTP’li gençler, Gazimağusa Belediyesi’ne bölgedeki bir barınakta bulunan köpeklerin bakımı konusunda gereğini yapması için çağrı yaparak, “Barınaklardaki hayvanlara sağlıklı yaşam alanı yaratılması gerek” dedi.

CTP Gençli̇k Örgütü Mağusa İlçesi̇, Gazimağusa Belediyesi Katı Atık Toplama Merkezi (Gazimağusa Çöplüğü) sınırları içerisinde bulunan köpek barınağıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Barınağın terk edilmiş, durumununsa içler acısı olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Söz konusu barınakta yaklaşık 40 adet köpek düzenli temizlikleri yapılmadan; kış aylarında yağmur çamur altında, yaz aylarında kızgın güneş altında adeta ölüme terk edilmişlerdir. Gazimağusa Belediyesi’ne 3 Mayıs tarihinde hizmet sınırları içerisinde yaşanan bu vahşetle ilgili gerekli bilgilendirmeyi yazılı olarak yapmış bulunmaktayız. Gazimağusa Belediyesi’nden, hayvan dostlarımızın söz konusu sağlıksız ortamdan ivedi bir şekilde uzaklaştırılmalarını, rahat nefes alabilecekleri, temiz ve düzgün bir alana yerleştirilerek gerekli bakımlarının yapılmasını talep ederiz.”

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Ahmet İşcan’ın

kitabı yayınlandı

Ahmet İşcan’ın “Ürkütülen Fincancı Katırları” adlı kitabı yayınlandı.

Kitap, KKTC’de farklı televizyonlarda program da yapan Ahmet İşcan’ın birçok gazetede yayınlanan, farklı konuşlardaki 90 köşe yazısından oluşuyor.

Toplumsal duyarlılığı artırmak ve tarihe not düşmek amacını taşıdığını ifade eden Ahmet İşcan, kitap satışından elde edilecek gelirin yüzde 25'inin Kanser Hastaları Yardım Derneği’ne, yüzde 25’inin de Ortopedik Engelliler Derneği’ne bağışlanacağını ifade etti.

Foto: AHMET İŞÇAN



