Güzel bir işbirliği

Filiz SEYİS

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı arasında devlet koruması altındaki çocuklara yaşam alanı olacak “Sevgi Evi” projesinin inşası için işbirliği protokolü imzalandı.

Protokole Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman ile Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İçim Kavuklu imza koydu.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleşen imza töreninde konuşan Bakan Koral Çağman, projenin Vakıflar İdaresi tarafından verilen Haspolat Bölgesi’ndeki bir arazi üzerine inşa edileceği bilgisini verdi.Sevgi Evi projesiyle devlet korumasındaki çocukların daha geniş ortamda ve daha mutlu yaşayacağını kaydeden Çağman, “Amacımız kimsesiz çocuklarımıza gerekli yaşam alanını oluşturmak ve onları toplum için sağlıklı bireyler olarak yetiştirmek. Onun için Tangül Çağıner Vakfı’na teşekkür ederiz” dedi.Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İçim Kavuklu ise vakfa adını verdikleri annesi Tangül Çağıner’in çocuklara karşı duyduğu merhamet duygusundan bahsederek, “Onun misyonunu kurumsal bir şekilde sürdürmek için Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı’nı kurduk. ‘Çocuklar mutlu, bizler umutlu’ sloganı ile pek çok çocuğa ve çocuklu aileye destek olduk” ifadelerini kullandı.