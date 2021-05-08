Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk, Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla yayımladığı yazılı açıklamada, KKTC’de yaşayan, 660 engelli bireyin “iş ve aş beklemekte” olduğunu söyledi.

Derviş Yücetürk, 2006 yılından beri kamuda tek bir engellinin istihdam edilmediğini ifade ederek, bunu “yönetenlerin acizliği ve ayıbı” olarak nitelendirdi.

Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası altında bugüne kadar kamu ve özel sektörde 800 engelli bireyin istihdam edildiğini ve 5000’in üzerinde engelli bireyin nakdi yardım aldığını ifade eden Yücetürk, “Fakat ne istihdamda, nede nakdi yardımlar konusunda istediğimiz noktaya halen gelemediğimizi üzülerek görmekteyiz. İnsanca yaşam kavgamızda halen daha çok gerilerde olduğumuzu, Avrupa standartlarının çok altında olduğumuzu üzülerek görmekteyiz” dedi.



Federasyon Başkanı Yücetürk tarafından yapılan yazılı açıklamada ayrıca, Federasyon’un 10-16 Mart Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenleyeceği de bildirildi.Açıklamaya göre, Federasyon Başkanı Yücetürk ve federasyona bağlı dernek başkanlarının katılımıyla, 10 Mayıs Pazartesi günü saat 10.30’da Federasyon’un merkez binasında, engelli bireylerin beklentilerini içeren 15 maddelik istem paketinin açıklanacağı bir basın toplantısını düzenlenecek.Federasyon yönetim kurulu üyeleri, 11 Mayıs Salı günü saat 10.00’da ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ı ziyaret ederek, engelli bireylerin taleplerini içeren istem paketini Bakan’a iletecek.