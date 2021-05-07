Kuzeyde 54, güneyde 460 yeni vaka 

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 8 bin 286 test sonucunda 34’ü yerel 54 pozitif vakaya rastlandı, 88 yaşındaki bir kişi yaşamını yitirdi.

Güney Kıbrıs’ta ise 460 yeni vaka belirlendi, 70 yaşındaki bir hasta hayatını kaybetti.

KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 3 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiği, 17 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğu, 34 kişinin ise yerel vaka olduğu bildirildi.

Açıklamada, 19 kişinin Lefkoşa, 7 kişinin Gazimağusa, 7 kişinin Girne, 1 kişinin ise İskele bölgesinden olduğu ifade edildi.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şu şekilde:

Lefkoşa: Yenişehir -1,Ortaköy-1, Taşkınköy-2, Gönyeli-8, Köşklüçiftlik-1,Metehan-1,Yenikent-2, Kızılbaş-1, Surlariçi-1, Alayköy-1.

Girne: Girne Merkez-3, Göçeri Köyü -1, Zeytinlik-1,Çatalköy-2.



Gazimağusa: Gülseren-1,Vadili-1,Sakarya-1,Mutluyaka-1, Çanakkale Bölgesi-1, Yeniboğaziçi-2İskele: Topçuköy-1.

Kalp hastasıydı

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 88 yaşındaki erkek hastanın 27 Nisan 2021 tarihinde Acil Durum (Pandemi) Hastanesi’ne yatırıldığı, bir gün sonra yoğun bakıma alındığı, ileri derecede kalp yetmezliği rahatsızlığı bulunduğu belirtildi.

Güneyde 42 bini aşkın test

Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte yapılan 42 bin 232 test neticesinde 460 yeni vaka belirlendi,

70 yaşındaki erkek bir hasta veda yaşamını kaybetti.

Güney Kıbrıs’ta toplam ölü sayısı 328’e yükselirken, vaka sayısı 68 bin 442’ye ulaştı.

Tedavisi süren 247 kişiden 63’ünün durumunun ağır olduğu da kaydedildi.