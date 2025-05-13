Ömer KADİROĞLU

Girne-Lefkoşa ana yolunda Boğazköy kavşağı mevkisinde, dün sabah 11.00 sıralarında seyir halindeki bir otobüste yangın meydana geldi.

Polis açıklamasına göre; Şevket Debreli’nin kullanımındaki TRF 379 plakalı otobüste muhtemelen elektrik sisteminin kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu meydana gelen yangında aracın tavanı ile 25 koltuk tamamen, 22 koltuk da kısmen yandı. Isıdan dolayı arka ve 3 yan camı patlayan otobüsün içi kullanılmaz hale geldi.

Bir haftada 13 yangın

Öte yandan Polis Genel Müdürlüğü; 5-11 Mayıs arasında 13 yangın çıktığını, 33 de özel servis olayının yaşandığını belirtti.

Polis Genel Müdürlüğünden verilen bilgiye göre; çıkan 13 yangında 1 milyon TL zarar oluştu.

Açıklamaya göre; yangınların 4’ü elektrik kaynaklı kısa devre, 3’ü söndürülmeden atılan sigara izmariti, 3’ü rulo balyaların fermantasyona uğrayarak ısınıp alevlenmesi, 1’i aracın motor bölümünden sızan yakıtın sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi, 1’i fritöz içerisinde unutulan yağın ısınıp alevlenmesi, 2’si de yakma sonucu çıktı.

Özel servis olayları ise şöyle: “Yangına karşı tedbir alma, aracın motor bölümünde ve dükkanın damında mahsur kalan kedilerin kurtarılması, bisiklette sıkışan ve kuyuya düşen köpeklerin kurtarılması, kuyuya düşen kuzunun kurtarılması, asansörde mahsur kalan ve trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların kurtarılması, hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevki.”

