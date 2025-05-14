61 yıllık acı

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde ilk toplu katliam şehitleri olarak tarihe geçen; Dikelya İngiliz üslerindeki işlerine giderken otobüsten indirilerek önce kurşuna dizilip kuyuya atılan Kayıp Otobüs Şehitleri düzenlenen resmi törenle anıldı.

61 yıl önce Rum polislerinin vahşetiyle şehit edilen, Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından yapılan kazılarda 2007 yılında Oroklini köyünde tespiti yapılan, anılarına belgesel filmi çekilen, geçen yıl da İskele Belediye öz kaynaklarıyla anıt ve müze yapılan 11 şehit için düzenlenen anma töreni Kayıp Otobüs Anıtı ve Müzesi önünde yer aldı.

İskele Karpaz ana yolu üzerinde bulunan Anıt’ın önünde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Anıta çelenklerin sunulmasının ardından Şehit Hasan Durmuş’un torunu Durmuş Esentan, Larnakalılar Derneği Başkanı Zarifşen Menteşoğlu konuştu. Şehit İlker Karter İlkokulu 5. sınıf öğrencisi Ayşe Herbsoy şiir okudu.

Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği İskele Şubesi Başkanı Ali Abdurrahmanoğlu ve İskele Belediyesi Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşması izledi.

Anma töreni, Kayıp Otobüs Şehitleri için dua okunmasıyla sona erdi.

Tatar: Barbarlık ve toplu katliam

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, çocukluk yıllarında Kayıp Otobüs Şehitleri’ni duyduğunu, bunun 61 yıl önce Kıbrıs Türkü’ne yapılan barbarlık ve toplu katliam olduğunu, Rum polisinin 11 Kıbrıslı Türkü götürüp kurşuna dizdiğini, dünyanın seyirci kaldığını söyledi.

Kayıp Otobüs olayının Kıbrıs Türklerinin geçmişte yaşadıklarının en açık göstergesi olduğunu söyleyen Tatar, Kıbrıs Türk halkının kendisini imha etmek için yapılan her türlü saldırıya kahramanlıkla direndiğini söyledi.

Esentan: Tarifsiz acılar yaşadık

11 Kayıp Otobüs Şehidi’nden biri olan Hasan Durmuş’un torunu Durmuş Esentan, 13 Mayıs 1964’te Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine katkı koymak için Dikelya’daki işlerine gitmek için otobüs ile yola çıkan ve Oroklini köyü yakınında katledilerek arkalarında tarifsiz acılar bırakan Kayıp Otobüs Şehitleri’ni 61’inci yılında saygı ile andıklarını kaydetti.

Esentan, dedesinin kaybolmasından sonra ailenin yaşadığı zorlukları aktararak, dedesinin Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından tespitinden defin törenine kadar babaannesi ve babasının ilk anki acıları yaşadıklarını belirterek, babaannesinin sürekli ‘gelecek’ diye beklediği eşinin öldüğünü kabullenmesinin verdiği acıya dikkat çekti.

Menteşoğlu: 11 masum sivil

Larnakalılar Derneği Başkanı Zarifşen Menteşoğlu da, 1964 yılına kadar Kıbrıs Türklerinin Rumlar tarafından çok kez kurban edildiğini, ancak Kayıp Otobüs Şehitleri’nin ilk toplu katliam şehitleri olduğunu söyledi.

11 masum sivilin tek kaygısının var oluş kaygısı olduğunu, elde ettikleri gelirle hem ailelerine hem de milli mücadeleye katkı yaptıklarını söyleyen Menteşoğlu, “Bu insanlarımız sadece Türk oldukları için katledilmiştir.” dedi.

Abdurrahmanoğlu: Rum zulmünün karanlık günlerinden biri

Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği İskele Şubesi Başkanı Ali Abdurrahmanoğlu da konuşmasında, 13 Mayıs tarihinin Rum zulmünün karanlık günlerinden biri olduğunu belirterek, 11 Kıbrıslı Türk’ün Rumlar tarafından Oroklini köyünde hunharca katledilerek kuyulara atıldıklarını söyledi.

Sadıkoğlu: Anlamlı ve değerli

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yapımını tamamladıktan sonra açılışını katliamın 60. yıl dönümünde 13 Mayıs 2024’te yaptıkları Kayıp Otobüs Anıtı’nın, bugün çok daha anlamlı ve değerli olduğunu kaydetti.

