19 Mayıs meşalesi yakıldı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri dün sabah Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle başladı. Ayrıca Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde tüm ilçelerde eş zamanlı düzenlenen etkinlikte öğrencilerle öğretmenler 19 Mayıs için pedal çevirdi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun da katıldığı tören saat 09.19’da anıta çelenklerin sunulmasıyla başladı; saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasından sonra Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) Öğrencisi Hülya Topel günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Bakan Çavuşoğlu ve iki öğrencinin 19 Mayıs meşalesini yakmasının ardından Yedidalga Folklor Derneği’nin halk dansları gösterisi yapıldı. İki öğrencinin Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve gençliğin hitabeye cevabını okumasının ardından tören sona erdi.

BEAL Öğrencisi Hülya Topel konuşmasında, tüm öğrencilerin Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayarak, Bandırma Vapuruyla Samsun’dan yola çıkıp mücadele ateşini yakan ve millete umut ve güven veren Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını andı.

Topel; Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919 için “Ben o gün doğdum” dediğini hatırlatarak, içinde bulunulan koşullar her ne olursa olsun vatan savunmasından geri durmayacaklarını ve sonsuza dek Atatürk’e minnettar kalacaklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da 106 yıl önce bugün Atatürk’ün Türk Milletinin özgürlük ateşini yaktığını, Kıbrıs Türkününse böyle bir milletin parçası olmaktan her zaman gurur duyduğunu söyledi.

19 Mayıs için pedal çevrildi

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; tüm ilçelerde oluşturulan şehir içi rotalarla öğrenciler ve öğretmenler eş zamanlı şekilde belirlenen rotalarda birlikte bisiklet sürdü.

Lefkoşa’daki bisiklet turunun başlangıç ve bitiş noktası Gönyeli Alayköy Belediyesi olurken, katılımcılara belge de verilerek anı fotoğraf çekildi.

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2025, 10:07