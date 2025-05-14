Dipdiri ayakta durabilir

3. Lefkara Edebiyat Şölenin açılışı önceki gece, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin katıldığı törenle yapıldı.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği himayesinde, Milli Eğitim Bakanlığı, Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü, Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Kıbrıs Damla Derneği ve Maarif Vakfı işbirliğinde düzenlenen Edebiyat Şöleni dört gün sürecek.

Şölen kapsamında; yazar buluşmaları, yazarlık atölyeleri, şiir dinletileri, panel, söyleşi ve konserler düzenlenecek. Şölen için Türkiye ve KKTC’den 35 yazar ve akademisyen ile sanatçıların katılacağı 40 etkinlik planlandı.

Şölende konuşan TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri “Dilini koruyan milletler geçmişlerini de koruyorlar aynı zamanda. Geçmişin tecrübesini gelecek nesillere aktarabilmek ancak dilini korumakla mümkün. Dili koruyabilmenin en önemli aracı da edebiyat ve sanattır” dedi.

Başçeri, bir toplum kendi dilinde roman öykü üretebiliyorsa, o toplumun dipdiri ayakta durabileceğini söyledi.

Bu nedenlerle edebiyatın yaşatılmasının çok önemli olduğunu, Lefkara Edebiyat Şöleni'nin bu amaçla düzenlenen bir program olduğunu belirten Başçeri, Türkiye ve KKTC’de değerli yazarların bilgi, birikim ve tecrübelerini genç nesillere aktarması, gençlerin Türkçeyi yaşatması ve eser üretmelerine yardımcı olmalarının bu dört günlük programın en önemli amaçlarından olduğuna dikkat çekti.



