Görüşler aktarıldı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında saat 12.15'te toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer verildi.

Bu çerçevede ilk olarak Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın’ın, “Hükümetin Yasaya Aykırı Çıkardığı Tüzükler ve İşe Gitmeden Maaş Alanlar” konulu güncel konuşma istemine yer verildi.

Barçın, UBP-DP-YDP hükümetinin yasa dışı tüzükler çıkardığını söyledi.

Gümrük ve İstihsal Yasası’nın 104. maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nun çıkaracağı bir tüzükle kamu yararı amacıyla gerekli gördüğü hallerde cetveller ve ücretleri artırıp azaltabileceğini belirten Barçın, 30 Nisan’da yayımlanan Resmi Gazete’de ücretlerde değişiklik yapıldığını söyledi.

Bakanlar Kurulu’nun ücretlerde 10 katına kadar artırma yetkisi varken, bir ücreti 26 kat arttırdığını ifade eden Barçın, “Bu ilkleri değil.” dedi.

Şu anda Başbakanlıkta kayıtlı görünüp işe gitmeden maaş alan onlarca kişi olduğunu anlatan Barçın, UBP Girne Kadın Kolları Başkanının kardeşini Başbakanlıkta işe alındığını ancak iş yerine gitmediğini aktardı.

Şahali, elektrik kesintisinin soruşturulmasını istedi

CTP Milletvekili Erkut Şahali ise yerinden söz alarak, Devrim Barçın’ın Girne’ye tayin edilen Başbakanlık personeliyle ilgili konuşmaya başladığı andan itibaren Meclis TV’nin yayından çıktığını belirterek, bu konuda bir soruşturma ve araştırma yapılmasını istedi. Şahali, Barçın’ın konuşması sırasında Meclis TV’nin ülkedeki sulak alanlarla ilgili bir belgesel gösterdiğini kaydetti.

Teknik sorunlar nedeniyle Meclis TV’de canlı yayının kesilmesi üzerine Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, güncel konuşmalara sorun giderilinceye kadar ara verdi. Teknik sorunun giderilmesi ardından Maliye Bakanı Özdemir Berova söz alarak soruları ve eleştirileri yanıtladı.

Tartışma çıktı, oturuma ara verildi

Berova, Barçın’ın eleştirileri üzerine, gerekli araştırmanın yapılacağını ve bir sorun varsa gerekli yasal düzenlemenin Meclis’e gönderileceğini belirtti. Maliye Bakanı Berova, Barçın’ın söylediği sözleşmeli personelle ilgili notu da aldığını, bu konuda da araştırma yapılacağını söyledi.Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de yerinden söz alarak Barçın’ı yanıtlamak istedi. Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Devrim Barçın ve Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın üst üste konuşması nedeniyle söylediklerinin ayırt edilemediğini ifade etti. Özdenefe, konuşması sırasında ayakta duran Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’i yerine oturması için uyardı. Sağlık Bakanı Dinçyürek ise “Sayın Özdenefe yönettiğiniz oturumların takipçiniz olacağım, herhangi biri ayaktaysa, herhangi biri yanındakiyle görüşüyorsa ve uyarı yapmıyorsanız, ben sizi uyaracağım” dedi. Özdenefe, bunun üzerine oturuma 10 dakika ara verdi.

Öztürkler herkesi uyardı

Cumhuriyet Meclisi 10 dakikalık aranın ardından Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında yeniden toplandı. Öztürkler, oturumu yönetirken herkese söz hakkı verdiğini söyleyerek, milletvekillerinin düzen konusunda dikkatli ve hassas davranmasını istedi. Salondaki tansiyonun zaman zaman yükselebildiğini belirten Öztürkler, kendisinin de Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe’nin de siyasi kimliğinden uzaklaşarak herkese eşit mesafede oturum yönettiğini de vurguladı.

Kürşat konuşmasını erteledi

CTP milletvekili Fide Kürşat “Tarım Bakanı’na net sorular ve beklenen net cevaplar” konulu bir konuşma yapmak için kürsüye çıktı ancak Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş'un Genel Kurul salonunda olmadığı gerekçesiyle konuşmasını bir sonraki toplantıya bırakacağını belirtti.

10 ayda 10’uncu tetikçi

Gazimağusa Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, “Ülke Güvenliği, Muhaceret ve Asayiş Sorunları” konulu güncel bir konuşma yaparak, ülkeye 10 ayda 10’uncu tetikçi ithali yapıldığını ifade etti. Ayşegül Baybars, “Herkesin güvenliği tehlikede” dedi. Ülkenin hiç tanımadığı suç türleriyle karşılaştığını söyleyen Ayşegül Baybars, Kıbrıslı Türklerin kendi ülkesine yabancı olduğu belirtti. Ayşegül Baybars, “Bu ülkede ne huzur ne de güven bıraktınız” dedi.

Hemşireler sıkıntılı

Genel Kurul'da söz alan CTP milletvekili Filiz Besim de önceki gün“Hemşireler Günü” olduğunu anımsatarak hemşirelerle ilgili sorunlara değindi. Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nın dün düzenlediği etkinliğine değinen Besim, “Hemşireler, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin orada olmasını istemedi. Onları etkinliğe davet etmedi. Sadece bu bile büyük bir mesajdır” dedi. Hemşirelerin kırgın ve yorgun olduğunu, büyük sorunlarla boğuştuğunu, muhatap bulamadığını savunan Besim, son yıllarda hemşirelerin grevlerinin yasaklandığını söyledi.

Kriz masası kurulmalı

Bağımsız Girne Milletvekili Jale Refik-Rogers, sağlık sistemine erişimde sıkıntılar yaşandığını, kanser, MS, romatizma gibi otoimmün rahatsızlığı olan hastaların kurul süreçlerinde yorulduğunu ifade etti. KKTC’de ilaç konusunda bir kriz masası kurulması gerektiğini belirten, dünyada bu konudaki gelişmelere işaret eden Jale Refik-Rogers, ülkede ilaç üretiminde parlak bir tarihçe olmadığını, bu mekanizmanın yeniden kurulması gerektiğini de ifade etti.

Sadece bir tane yerli ilaç firması var

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Filiz Besim ve Jale Refik-Rogers’in sağlıkla ilgili konuşmasını yanıtladı. “Acil olan tüm yurt içi ve yurt dışı sevklerinin çözümü anlıktır” diyen Dinçyürek, İlaç Eczacılık Yasası’nın komitede olduğunu ifade etti. Randevu sistemi ve hastaların hayatını kolaylaştırmakla ilgili çalışmalara değinen Sağlık Bakanı, temel hedefin hangi hekimin hangi hastanede hangi günler hasta gördüğünü sisteme dahil etmek ve bunu hastaların akıllı telefonlarından bile görebilmesini sağlamak olduğunu dile getirdi. Dinçyürek, sistemde hekimlere 6 aya kadar ilaç yazma hakkı tanındığını ancak hastanın tedavi güvenliğinin de göz önünde bulundurulduğunu ifade etti. Yerli ilaç firmasının tek olduğunu, durdurulmuş üretimin nasıl yeniden başlayacağıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Hakan Dinçyürek, bu konuda da milletvekillerine bilgi verdi. Hemşirelerle ilgili Nakil Tüzüğü'nün kaldırılmadığını, tüzükte değişikliğe gidildiğini belirten Dinçyürek, tüzüğe uygun kararlar üretildiğini de söyledi. Hemşirelerle ilgili söylenenlere de işaret eden Sağlık Bakanı Dinçyürek, “Hiçbir dönemde iddia edildiği gibi herhangi bir kişi veya meslek grubu aleyhine suçlamalar yapmadık. Doğruların konuşulacağı her zeminde biz varız” dedi. Hemşire istihdamı için yoğun çaba sarf ettiğini belirten, eylüldeki sınavın hazirana alındığını kaydeden Sağlık Bakanı, “Hemşire açığımız var. Sağlık bir bütündür. Tüm paydaşların sisteme etkin katılımı bizim için esastır, bunun için çalışıyoruz” dedi.

Adaletsiz bir sistem var

CTP Milletvekili Ürün Solyalı da “Hükümet, partizanlık ve kötü yönetim” konulu konuşma yaptı. Solyalı, ülkenin ihtiyacı olanın; iyi yönetim ve yöneticiler olduğunu vurguladı. Solyalı, hükümetin, kurumları iyi yönetmesi gerekirken, iyi yöneticiler atayamadığını savunarak, eleştiri ve suçlamalarda bulundu. Solyalı, ülkede her alanda adaletsizlik olduğunu ve bu dönemin “yakıp geçtiğini” ifade ederek, hükümetin, kendine yakın insanları her açıdan faydalandırdığını ancak diğer insanlara adaletsiz bir sistem kurduğunu anlattı.

Reklamları izleyeceksiniz

CTP Milletvekili Sami Özuslu da, “Memlekette asayiş” üzerine konuşma yaptı. Özuslu, ilk olarak UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın oylamasında, olumlu oy veren tüm vekillere seslenerek “toplum nezdinde hepiniz Emrah Yeşilırmak'sınız” dedi. Başbakan Ünal Üstel’in 3 yıllık görev süresini Perşembe günü yapacağı basın toplantısı ile anlatacağına işaret eden Özuslu, halka; “Reklamları izleyeceksiniz” diye seslendi.

Satın alma gücü düştü

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay da, “Çarşı ekonomi siyaset” konulu konuşma yaptı. Uluçay, Türkiye’deki son gelişmeler sonrası yaşanan ekonomik sıkıntıları anlatarak, tüm bunların KKTC’yi de yakından etkilediğini söyledi. Satın alma gücünün düştüğünü belirten ve bunun siyasete de yansıdığını belirten Uluçay, PKK’nın feshi ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nde yeni bir dönemin başlayacağına inanç belirtti, bunun siyasi ve ekonomik açıdan pozitif yönde etki yapacağını kaydetti. Bunun KKTC’ye de olumlu yansımalarının olacağını belirten Uluçay, Türkiye’nin AB ile ilişkilerine işaret etti, son raporları aktardı ve AB ile ilerleme sağlanabileceğini belirtti.

Kontroller yapılmalı

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de araç yangınları, kazalar, araçların kontrollerinin gerekliliğine değindi. Trafikte ciddi bir kaos olduğunu ifade eden Özdenefe, trafik ile ilgili tüm gerekli yasal ve altyapı düzenlemelerinin yapılmasını, halka hizmet verilmesini istedi. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun toplantısı milletvekillerinin güncel konuşmalarıyla tamamlandı. Bir sonraki birleşim 20 Mayıs Salı saat 10.00’da yapılacak.