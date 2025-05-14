‘İstikrarı sağladık’

Başbakan Ünal Üstel, Mormenekşe’de kırsal kesim arsalarında devam eden altyapı çalışmalarında inceleme yaptı. Üstel, ayrıca Lapta bölgesi ziyareti kapsamında, yapımı tamamlanan Lapta Alsancak Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi’ne bağlı Adatepe Muhtarlığının yeni binasının açılışını gerçekleştirdi. Üstel, Lapta Sağlık Merkezi’ndeki yenileme çalışmalarını da yerinde inceledi.

Başbakan Ünal Üstel; Dipkarpaz-Manastır yolunda başlayan asfaltlama çalışmalarını da yerinde gördü.

Başbakan Ünal Üstel, Mormenekşe’de kırsal kesim arsalarını incelemesi sırasında yaptığı açıklamada, hükümete geldikleri ilk günden itibaren halka verdikleri sözleri yerine getirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Üstel; halka siyasi istikrar ve bu istikrar sayesinde ekonomide istikrar ve yarım kalan projeleri tamamlama, halkın ihtiyacı olan projeleri gerçekleştirme ve reform sözü verdiklerini söyleyerek, gençlerin bulundukları bölgelerde yerleşmeleri için geçmişte verilen ancak 13-14 yıl istikrar sağlanamadığı için yapılamayan kırsal kesim arsalarının altyapılarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Üstel; hedeflerinin ve önceliklerinin geçmişte; 10-15 sene önce dağıtılan siyasi istikrar olmadığı için geçmiş hükümetlerin yapma imkanı bulamadıkları altyapıları tamamlamak olduğunu vurguladı.

Üstel; “Geçen sene de bütün dağıtılan kırsal kesimin yaklaşık yüzde 50’sini tamamladık 2025 yılında da gerisini tamamlamak için yola çıktık. Bunların bir kısmını yaparken de Türkiye Cumhuriyeti’yle imzaladığımız Mali İktisadi İş Birliği protokollerinden de büyük destek alıyoruz.” dedi.

22 milyon TL’lik yatırım yapıldı

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da Mormenekşe kırsal kesim arsalarında 22 milyon TL’lik yatırımla birinci etap çalışmaları tamamladıklarını söyledi.

Bölgedeki arsalarda evlerin büyük bölümünün yapıldığını ve altyapı eksikliği nedeniyle sorunlar yaşandığını söyleyen Oğuz; 1,5 yıllık sürede su ve elektrik altyapısını, stabilizesini ve asfalt işlerini bitirdiklerini, iki gün sonra küçük parça olan ikinci etaba başlanacağını, toplamda 52 gencin altyapıdan yararlandığını ifade etti.

Başbakan Üstel: Hedefimiz hantal bürokrasiyi kaldırmak

Başbakan Ünal Üstel, ayrıca Lapta bölgesi ziyareti kapsamında, yapımı tamamlanan Lapta Alsancak Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi’ne bağlı Adatepe Muhtarlığının yeni binasının açılışını gerçekleştirdi.

Açılış törenine; Girne Kaymakamı Revin Gürler, LAÇ Belediye Başkanı Fırat Ataser, Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz, bölge muhtarları ve halk katıldı.

Başbakan Ünal Üstel, kısa bir süre içinde tüm muhtarlık binalarını tamamlamayı ve Internet ağını oluşturmayı amaçladıklarını söyleyerek, hedeflerinin hantal bürokrasiyi kaldırmak olduğunu, bunun yolunun da e-Devletten geçtiğini vurguladı.

Hükümet olarak yatırımları hayata geçirirken, nüfusun geliştiği bölgelere öncelik verdiklerini dile getiren Üstel, ülkede geçmişten bu güne çok önemli bir görevi yerine getiren muhtarlıkları da daha çağdaş bir hale getirmek için çalıştıklarını belirtti.

Üstel, Lapta Sağlık Merkezi’ndeki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi

Öte yandan Başbakan Ünal Üstel, Lapta Sağlık Merkezi’ndeki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Başbakan Ünal Üstel, Lapta Sağlık Merkezi’nde yürütülen yenileme ve modernizasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek, projeye ilişkin yetkililerden kapsamlı bilgi aldı.

İnceleme sırasında Üstel’e Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Lapta Alsancak Çamlıbel (LAÇ) Belediye Başkanı Fırat Ataser, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Düriye Deren Oygar ve Lapta Sağlık Merkezi Sorumlu Hekimi Dilek Büyük eşlik etti.

İncelemelerinin ardından basına açıklamalarda bulunan Başbakan Ünal Üstel, Lapta Sağlık Merkezi’nin uzun yıllardır bölgede hizmet verdiğini ancak artan nüfus ve değişen ihtiyaçlar doğrultusunda yetersiz kaldığını belirtti.

Üstel; 20 Temmuz’da Lefkoşa’da 320 yataklı yeni hastanenin temelinin atılacağını, mevcut Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin ise çağdaş bir sağlık kampüsüne dönüştürülmesi amacıyla çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

Asfaltlama çalışmalarını da inceledi

Başbakan Ünal Üstel, Dipkarpaz-Manastır yolunda başlayan asfaltlama çalışmalarını da inceledi.

İnceleme ziyaretinde, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, YDP Milletvekili Talip Atalay, Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu ve diğer yetkililer de yer aldı.

