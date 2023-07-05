Kumyalı’ya ateş düştü

Kumyalı Arpa siloları bölgesindeki toprak yol içerisinde, traktörünün yanında baygın bulunarak hastaneye kaldırılan 37 yaşındaki Fikri Bağrıkaralı hayatını kaybetti. Kumyalı sakinlerinden evli ve bir çocuk babası Fikri Bağrıkaralı’nın 2 Temmuz 2023 tarihinde saat 10.00 sıralarında traktörünün yanında baygın bir şekilde bulunarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Bağrıkaralı'nın dün sabah yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Bağrıkaralı'nın kronik damar rahatsızlığı olduğu belirtildi. Zamansız ölümüyle sevenlerini yasa boğan Bağrıkaralı’nın cenazesi bugün kılınacak öğle namazına müteakip Kumyalı Kabristanlığı’na defnedilecek.