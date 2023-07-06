Bu sefer kesin gibi

Afet İLBAN

Yeni Ercan Havalimanı’nda bu sabah ilk test uçuşu dün yapıldı test uçuşları, 4 gün boyunca sürecek.

İlk test uçuşunu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da izledi. Tam bir seferberlik halinde olduklarını belirten Arıklı, yeni havalimanını 20 Temmuz’da açılışa hazır hale getireceklerini kaydetti.

Test uçuşu öncesinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı basına açıklamalarda bulundu. T&T Teknik Koordinatörü Naci Işık ise, teknik bilgiler verdi.

Erhan Arıklı yaptığı konuşmada, uzun zamandır bekledikleri sürecin artık sonuna geldiklerini belirterek, havalimanının açılışının, şu veya bu sebeple oldukça geciktiğini belirtti. Arıklı, gecikmenin çok çeşitli sebepleri olduğunu ifade etti.

20 Temmuz’da açılışı yapmak için her türlü hazırlığın yapıldığını dile getiren Arıklı, “20 Temmuz’da Allah nasip ederse bu muhteşem yatırımı Kıbrıs Türk halkına ve KKTC’ye kazandırmanın mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız” şeklinde konuştu.

10 Milyon yolcu kapasitesi…

Ercan Havalimanı’nın Türkiye’nin 4’üncü büyük havalimanı olan Dalaman’dan daha büyük bir havalimanı olduğunu ifade eden Arıklı, “10 milyon yolcu kapasiteli, şu ana kadar takriben 400 Milyon Avro civarında bir yatırım yapıldı” dedi.

Açılışı Erdoğan yapacak

“Tam bir seferberlik halindeyiz” diyen Arıklı, yeni havalimanını 20 Temmuz’da, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılmasına hazır hale getireceklerini söyledi.

Yeni havalimanının orijinal projesindeki gümrük binası ve polis binasıyla ilgili polemik yaşandığına da değinen Arıklı, bir formül bulduklarını ve bir binayı gümrük binası olarak organize ettiklerini söyledi. Gümrük binası olarak kullanılacak binanın yanında da itfaiye binası olduğunu ifade eden Arıklı, polis binası olarak da eski binanın kullanılacağını belirtti.

“Müracaat olursa değerlendiririz”

Bakan Arıklı, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Bir soru üzerine İstanbul Handling’in verdiği hizmetlerden memnun olduklarını belirten Arıklı, buna karşın Anayasa’nın rekabeti emrettiğini, stratejik yerde tek bir kuruluşun olmasının çok doğru olmadığını kaydetti. “Bir müracaat olursa onu değerlendiririz” diyen Arıklı, “İkinci bir handling firmasının olması rekabet koşullarının oluşması açısından da zaruri” şeklinde konuştu.

İsim konusuna açıklık getirdi

Yeni Ercan Havalimanı’nın ismi ile ilgili soru üzerine ise Arıklı, “Fehmi Ercan bir şehidimizin ismidir” diyerek, havalimanının şehidin ismiyle anıldığına ve tanındığına işaret etti. Dr. Fazıl Küçük’ün toplum lideri olduğunu vurgulayan Erhan Arıklı, şöyle devam etti:

“Fazıl Küçük, KKTC veya Kıbrıs Türk halkının Atatürk’ü mesabesinde bir isimdir. Fehmi Ercan ismi verilmemiş olsaydı zevkle ve onurla bu havaalanına Fazıl Küçük ismini verirdik. Ama şimdi bir şehidin ismini kaldırıp da toplum liderimizin ismini buraya vermek ve toplum liderimizi de rahmetli Fazıl Küçük’ü de bu polemiğin içine çekmek bana göre şahsi düşüncem son derece yanlış olur.”

Işık: En önemli sistemleri ve markaları seçtik

T&T Teknik Koordinatörü Naci Işık ise konuşmasında Ercan Havalimanı için dünyada kullanılan en önemli sistemleri ve markaları seçtiklerini vurguladı. Naci Işık, personellerinin de deneyimli olduğunu kaydederek, “2013’ten beri bütün bilgilerimi Ercan için harcadım” diye konuştu.

“Teknik cihazlar olarak hiçbir eksiğimiz yok” diyen Naci Işık, hiçbir yatırımdan ve maliyetten kaçınmadıklarını söyledi. Pist ışıkları hakkında da bilgi veren Işık, Türkiye’de büyük havalimanlarının yüzde 90’ında ve Avrupa’nın birçok ülkesinde bu sistemin kullanıldığını belirtti. Pist ışıkları için bütün kuralların uygulandığını dile getiren Işık, kötü hava şartlarında yardımcı olması için çakarlı ışıkların da seçildiğini söyledi.

Naci Işık, test uçuşlarının 4 gün, gerek görülürse 5 gün boyunca devam edeceği bilgisini de verdi.

