‘Tarihi bir konjonktür’

Yunanistan’ın yeni Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis, uluslararası gelişmelerde Kıbrıs sorununda perspektif açan tarihî bir konjonktür bulunduğunu, bunun da kendilerine BM çerçevesinde AB’nin de yardımıyla yeniden deneme yükümlülüğü yarattığını söyledi.

Politis gazetesine göre; Kiriakos Miçotakis hükümetinin yeni Dışişleri Bakanı Yerapetridis, görevi devraldıktan sonra ilk ziyaretini gerçekleştirdiği Güney Kıbrıs’ta dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’la görüştü, iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Haberi “Gelişmelerin Konjonktürü İçin Eşgüdüm” başlığıyla aktaran gazete Yerapetridis’in Güney’deki temaslarında Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın “tarihî konjonktürü değerlendirip Kıbrıs sorununun çözümünü talep etmesi gereğinin” öne çıkarıldığını yazdı.

Yerapetridis’in ziyareti çerçevesinde “Kıbrıs sürecinin hızlandırılması hedefiyle gerekli parametrelerin gerileme ve duraksama olmadan ilerlemesi için değerlendirilmesi için Doğu Akdeniz’de oluşan olguların değerlendirildiği belirtilen habere göre Rum ve Yunan hükümetleri, “Kıbrıs’ta toprağa dair emrivakilerin kabulünün söz konusu olmadığı” net mesajını verdi.

Yunan Bakan’ın temasları sırasında hem olguların gözden geçirildiği hem de Rum ve Yunan tarafların önümüzdeki aylardaki eylemlerinin koordine edildiğini belirten gazete, Yunanistan’ın gelişmeleri gerçekçi tasvir ediyor görünürken Rum yönetimini “uluslararası ortamda olası, beklenmeyen ancak katalizör hareketlere karşı tetikte tutmak isteğinin net olduğunu” yazdı.

Haberde Yerapetridis’in, gerek Hristodulidis’le, gerek Kombos’la temasları sırasında Kıbrıs sorununa adil ve sürekli bir çözüm bulunmasının “Yunanistan’ın en üst millî önceliği olduğu” vurguladığına dikkat çekildi.

Habere göre Hristodulidis, Yerapetridis ile görüşmesinde Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın “Bölgedeki istikrar bacakları olduğunu, davranışlarıyla sorun yaratmak yerine sorunları çözen ülkeler olduğunu” iddia etti.

Yerapetridis ise, “Hepimiz tarihi anlar yaşıyoruz. Bölgesel ve uluslararası konjonktür oldukça ağırdır, meydan okumalar çok büyüktür. Kıbrıs sorununa, ortak çıkarlarımızın nasıl yükseltilmesi gerektiğine dair ortak algı ve anlayışımız çerçevesinde hepimizin arzuladığı adil ve sürdürülebilir çözümün elde edilmesine özen göstermeliyiz” dedi, Yunanistan’ın bu konjonktüre yaklaşımını şu sözlerle izah etti:

“BM ve sizin şahsî çabalarınız ve Yunanistan Başbakanı’nın desteğiyle daha aktif bir rol alıyor görünen AB çerçevesinde denememiz gereken tarihî bir konjonktür daha olduğunu zannediyorum. Zaman meydan okumanın büyük olduğunu ama fırsatın da büyük olduğunu gösterecek.”

Yerapetridis daha sonra Rum Dışişleri Bakanlığı’na giderek dengi Kombos ile görüştükten sonra “iki bölgeli iki toplumlu BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla belirlenmiş çerçeve içerisindeki federasyona destek belirtti. “Önemli hedef Kıbrıs’ın ve halkının Türk işgal ordusundan, modası geçmiş garanti sistemlerinden ve Kıbrıs meselelerine müdahaleden kurtulmasıdır” dedi.