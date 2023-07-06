TÜK’te işler yolunda

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, kurumda şu anda alımların peşin yapıldığını, maaş ödemelerinde de hiçbir sıkıntı yaşanmadığını belirtti.

Uzun yazılı açıklamasında, TÜK Yönetim Kuruluna atandığı günden beri kendisine yönelik saldırılar olduğunu ancak henüz 6 aylık görev süresini yeni dolduracağından, 50 yıllık yapının sorumluluğunun kendisine yüklenmeye çalışılmasının ne kadar adil ve ahlaki olacağını kaydetti.

50 yıldır tek çivi çakılmayan kurumun, depolar ve makinelerin eski olduğu ve piyasaya yüklü borçlar bulunduğunu söyleyen Uzun, kurumun zar zor maaş ödediğini iddia etti.

Göreve geldikten sonra kısa sürede piyasaya olan borçların kapatıldığını ve alınan ürünlerin bedelinin ödendiğini kaydeden Uzun, şu anda alımların peşin yapıldığını, maaşların ödenmesinde de hiçbir sıkıntı yaşanmadığını vurguladı.

Gürsel Uzun, Merkez Bankası ve Kalkınma Bankası’na borçların ödenmesine devam edildiğini ve sistem devam ettiği sürece hiçbir sıkıntı yaşanmayacağını ifade etti. 3 dosyanın Sayıştay’a, 1 dosyanın da Başbakanlık Denetleme Kurulu'na aktarıldığını kaydeden Uzun, incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Kötü ürünler alınmıyor

Çiftçiler Birliği Başkanının kendisine yönelik bazı eleştirilerde bulunduğunu ancak şahsına yapılan saldırıların kabul edilemez bir davranış şekli olduğunu ifade eden Uzun, nem oranı ve kirliliği yüksek ürününü tohumluk olarak almadıkları için birlik başkanının şahsına saldırıda bulunduğunu iddia etti.

Uzun, TÜK’ün tamamen hizmet vermeye yönelik bir yapı olduğunu, o yüzden kurumun ve hayvancıların korunduğunu, kötü ürünlerin alınmadığını işaret etti.

Buğday alımları başladı

Uzun, öte yandan buğday alımlarının başladığını ve en erken zamanda da ödemelerinin yapılacağını kaydetti.

Yağmurlardan ötürü nem seviyesi kabul gören seviyelere gelince arpa alımlarının da başlayacağını ifade eden Uzun, zamansız yağan yağmurlar ve otlarla ilgili bir kusurları olmadığını, o yüzden bunu ne TÜK'e, ne de şahsına fatura edilmemesi gerektiğini söyledi.

