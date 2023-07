Hükümete öfke var

Ömer KADİROĞLU

Hayat pahalılığının giderek artması; 25 Haziran’daki ara seçimin ardından ekmek, elektrik ve akaryakıt başta olmak üzere birçok temel tüketim ürünlerine zam gelmesi vatandaşı çıkmaza soktu. Geçinmekte zorlanan vatandaş, ailesiyle bir restorana gidemez hale geldi. “Sosyal hayatımız dibe vurdu” diyen vatandaş, pahalılıktan dolayı birçok şeyden vazgeçmek zorunda kaldıklarını dile getirdi. Halkın isyan ettiğini, hayatının çekilmez hale geldiğini kaydeden vatandaşlar, “Yetkililer sesimizi duymuyor” diyerek, dert yandı. Diyalog’a konuşan vatandaşlar şunları ifade etti:



Vatandaşın görüşleri şöyle:

Mehmet Akan

“Seçimlerin hemen ardından elektriğe, ekmeğe ve akaryakıta yapılan zam gerçekten artık sabrımızı taşırdı. Asgari ücrete henüz artış yapılmadı ancak hemen her gün zamlar yapılıyor. Asgari ücrete 3 kuruşluk artış yapacaklar ancak diğer taraftan da 13 kuruş alacaklar. Bu işi artık bıraksınlar. Millet açlıktan kırılıyor. 12 bin lira ile geçinmemizi isteyenler gelsinler bu pahalılıkta kendileri idare etsinler. Oturdukları yerden ahkam kesiyorlar. Bu zamlar bizleri olumsuz etkiliyor. Kendileri lüks restoran gezecek biz de günde bir öğün yemek yiyelim. Yarın yine seçimlerde kapılarımıza geldiklerinde yine konuşacağız.”

Selim Cangül

“Yapılan seçimlerin hemen ardından zamlar yine başladı. Bunlar beklediğimiz durumlardı. Sen hayat pahalılığı açıklayacaksın ve ardından zam yapacaksın. Bunların hangisi gelirse gelsin bunları bize yaşatacaklarını biliyoruz. Bu zamlar sayesinde artık sosyal hayat bitti. Bizim yaşımız geçti ancak arkamızdan gelen gençlerin hali ne olacak? Bu insanlar nasıl geçinecek. Elektriğe ve akaryakıta yapılan zamlar tüm piyasada fiyatların artmasına neden olacaktır.”

Niyazi Şafakoğluları

“Seçimlerin ardından yapılan zamlar hoş bir şey değildir. Zam yapıldıkça halkın alım gücü daha da azalıyor. Geçim her geçen gün zorlaşıyor. Tedbir alınması lazım ve bunu yetkililerden bekliyoruz. Yapılan zamlar aile hayatlarımızı da olumsuz etkiliyor. Kendimize, ailemize, çocuklarımıza ve torunlarımıza eskisi gibi bakamıyoruz. Bu artışların sonu nereye varacak bilmiyorum ancak yolun sonu uçurumdur.”

Meral Çalışır

“Elektriğe, akaryakıta ve ekmeğe yapılan zamlarla yaşamaya çalışıyoruz. Elektrik ve akaryakıta yapılan zamlarla piyasa yine uçacak. Halk isyan ediyor ancak yetkililer duymuyor. Zamlar bizleri olumsuz etkiliyor. Her hecen gün alım gücümüz düşerken, bir alışveriş arabasının yarısını bile dolduramayacak duruma geldik.”

Taner Çizer

“Yapılan zamları artık normal karşılıyoruz çünkü alıştık. Zamlar her seferinde olduğu gibi bizi hala etkiliyor. Bu böyle geldi böyle devam edecektir. Yapılan zamlar nedeniyle aile hayatımız ve yaşantımız da etkileniyor. Daha önce bin liralık alışveriş yaparken artık daha azını alacağız. Bu bayramda et yiyemedik.”

Kenan Kurt

“Akaryakıt, Elektrik ve diğer ürünlerin dövize endeksli olması nedeniyle zamları normal karşılıyorum. Yapılan zamlar aile hayatımızı ve yaşantımızı olumsuz yönde etkiliyor. Alımlarımız her geçen gün düşüyor ve asgari ücrete yüzde 40-45 bir artış olmazsa daha da kötü bir hale geleceğiz. Bu şartlarda artık alışveriş yaparken fiyatlarına bakıp hesap yaparak alıyoruz.”

Yasin Karabulut

“Halk artık zamlara alıştı. Olmaması lazım ancak hergün zamlarla karşılaşıyoruz. Yapılan zamlarla hayatımız olumsuz yönde etkileniyor. Asgari ücrete ve emekli maaşlarına bir artış yok ancak piyasa her geçen gün artıyor. Bugün asgari ücret 15 bin TL üzerinde olmalıdır ki biraz daha rahat alışveriş yapalım.”

Orhan Bakış

“Seçimlerin hemen ardından yapılan zamlar kabul edilir değildir. Zamsız gün geçmiyor ve insanlar geçim sıkıntısı yaşamaya başladı. Devlet de diğer yandan vatandaşa yüklenince çok büyük sıkıntılar yaşanmaya başladı. Yapılan zamlar şartları oldukça zorlaştırdı ve artık geçinebilmek mümkün değildir.”

Yüksel Küçükoğlu

“Yapılan seçimlerin hemen ardından zamlar başladı. Alıştık ve artık zam olmadığı zaman şaşırıyoruz. Bir gün herhangi bir şeyde zam olmazsa şaşırıyoruz. Zamlar hayatımızı olumsuz yönde etkiliyor. Artık doğru düzgün markete gidemez olduk. Markete girmeye, elektriği açmaya veya benzindeki zam nedeniyle yola çıkmaya korkar olduk. Beklentimiz bu zamların artık durdurulmasıdır.”

Filiz Yürün

“Seçimlerden hemen sonra zam haberleri gelmeye başladı. Akaryakıta yapılan zamla anladık ki bütün genel tüketim ürünlerinin fiyatı artıyor. Bir paket buğday 50 kusur lira oldu. Asgari ücret yerinde sayıyor ancak temel ürünlerin fiyatları yükselmeye devam ediyor. Yapılan zamlar yaşantımızı ve aile hayatımızı olumsuz etkiliyor. Birçok şeyi almaktan vazgeçtik. Evimin yanında az bir toprağım var ve oraya yeşillik ekiyorum. Bir kilo taze börülceye 120 lira, bir paket mercimeğe 90 lira vermek istemiyorum. Yetkililerden artık bir beklentimiz de kalmadı. İlk başlarda abur cuburlara yapılan zamlara pek aldırış etmemiştik hatta çocuklar zararlı şeylerden uzaklaşacak demiştik ancak şimdi tüm temel tüketim maddeleri uçtu ve artık hiçbir şey alınmıyor.”