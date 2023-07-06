Özgün eserler yer alıyor

Girne Belediyesi ‘Sanat Atölyesi Öğrenci Sergisi’ açtı

Serginin açılışını Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul gerçekleştirdi.

Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde yer alan sergiye Girne Belediye Meclis üyelerinin yanı sıra, sanatsever de katılım gösterdi.

Sergiye katılan sanatseverler arasında, Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilerek psikanaliz alanının en değerli ödüllerinden 'Mary Sigourney Psikanaliz Ödülü sahibi, dünyaca ünlü Kıbrıslı Türk profesör Vamık Volkan da yer aldı.

Açılış töreni kapsamında, katılımcı 18 kursiyere sertifikaları takdim edilirken, kursiyerlerin yıl içinde yaptıkları çalışmalar sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sanat eğitmeni Şenol Özdevrim ve seramik eğitmeni Bedia Kale’nin eğitmenliğinde hayat bulan ‘Sanat Atölyesi Öğrenci Sergisi’ cuma gününe kadar 10.00 ile 17.00 saatlerinde ziyarete açık olacak.

Şenkul: Mutluluk duyuyoruz

Açılışta konuşan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Belediyesi bünyesinde sanat eğitmeni olarak görev yapan Badia Kale ve Şenol Özdevrim’in öncülüğünde yıl içerisinde yoğun ve özveriyle gerçekleştirilen çalışmaların takdire değer olduğunu vurguladı.

Sanatın etkili ve önemli gücüne vurgu yapan Şenkul, bu tip sanat etkinlikleri ile insanların günün yoğun temposu ve yorgunluğundan uzaklaşarak nefes alabildiğine işaret etti.

Girne Belediyesi’nin düzenlediği sanat etkinliklerine katılım ve ilginin büyük olduğunu ve bundan dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden Şenkul, yıl içinde atölyelerde yapılan çalışmalar sonucunda bu tür güzel işlerin ortaya çıkmasının gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Şenkul, sergide eseri olan ve katılım gösteren tüm kursiyerleri tebrik ederken, , katkı koyan herkese ayrıca teşekkür etti.

