Kuşaf vekalet edecek

Hüseyin ÇİÇEK

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir, Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı resmi evrak sahteleme ve sahte davranışla kredi temin etme davalarından suçlu bulunarak 6 ay hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme; Demir'i sahte belgeyi tedavüle sürme ve görevi kötüye kullanma suçlarından ise beraat ettirdi. Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi, kararında sanığın aleyhine getirilen suçlamaları kabul etmediğini ve davanın duruşmalı olarak görüldüğünü hatırlattı. Mahkeme; yargılama sürecinde dinlenen tanıkların ifadeleri ile sunulan emareleri değerlendirdikten sonra resmi evrak sahteleme ve sahte davranışla kredi temin etme suçlarının sabit olduğuna karar verdi. Mahkeme; buna karşın sahte belgeyi tedavüle sürme ve görevi kötüye kullanma suçlarının ise ispat edilemediğini belirterek bu davalardan sanığın beratine hükmetti.

Meclis kararındaki vadeyi değiştirdi

Kararda, olayın 20 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştiği belirtildi. Mahkeme, Yeniboğaziçi Belediye Meclisi'nin Katip Demir'e bankadan 15 ay vadeli 1 milyon lira kredi kullanma yetkisi verdiğini, ancak sanığın bu resmi kararda değişiklik yaparak kredi vadesini 60 aya çıkardığını kaydetti. Mahkeme; belediye meclisinin aldığı resmi karar üzerinde tek taraflı değişiklik yapılmasının kamu güvenini zedeleyen son derece ciddi bir fiil olduğuna dikkat çekerek, resmi belgelerin doğruluğuna duyulan güvenin hukuk devletinin temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

"Halkın verdiği yetkiyi kötüye kullandı"

Kararda, sanığın belediye başkanı sıfatıyla belde halkının kendisine verdiği yetkiyi hukuka uygun şekilde kullanmakla yükümlü olduğu ifade edilerek, söz konusu eylemle bu güveni kötüye kullandığı belirtildi. Mahkeme; seçilmiş kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken şeffaflık ve hukuka bağlılık ilkeleri çerçevesinde hareket etmek zorunda olduklarını vurgulayarak, resmi belgeler üzerinde kişisel inisiyatifle değişiklik yapılmasının kabul edilemeyeceğini kaydetti.

"Ben yaparım olur anlayışı asla kabul edilemez"

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi, kararında sanığın davranışına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde de bulundu. Mahkeme; Katip Demir'in sergilediği "ben yaparım olur" anlayışının hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığını belirterek, kamu görevi yürüten kişilerin kişisel takdirleriyle resmi kararları değiştirmelerinin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Kararda, bu tür eylemlerin kamu yönetimine duyulan güveni sarstığı ve caydırıcı cezalarla karşılık bulmasının kamu yararı açısından önemli olduğu vurgulandı.

Hapis cezası kaçınılmaz görüldü

Mahkeme; sanığın lehine olan hafifletici unsurları da değerlendirdiğini ancak işlenen suçların niteliği, kamu güvenine verdiği zarar ve kamu görevlisi sıfatıyla hareket etmiş olması dikkate alındığında hapis cezası dışında bir yaptırım uygulanmasının uygun olmayacağı sonucuna ulaştığını belirtti. Bu gerekçeler doğrultusunda Katip Demir, resmi evrak sahteleme ve sahte davranışla kredi temin etme suçlarından 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Belediye başkanlığına asbaşkan vekalet edecek

Katip Demir'in hapis cezası almasının ardından Yeniboğaziçi Belediye Başkanlığı görevinin nasıl yürütüleceği de gündeme geldi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Yeniboğaziçi Belediyesi Asbaşkanı Muharrem Kuşaf, Belediye Yasası'na göre belediye başkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması ve yerel seçimlere bir yıldan az süre kalması halinde belediye asbaşkanının göreve vekalet ettiğini söyledi.

Yasal düzenleme uyarınca, yeni bir seçim yapılıncaya kadar Yeniboğaziçi Belediye Başkanlığı görevini Belediye Asbaşkanı Muharrem Kuşaf'ın vekaleten yürütmesi bekleniyor.

Davanın geçmişi

Katip Demir, bir önceki belediye başkanlığı dönemi olan 20 Nisan 2017 tarihinde, belediye meclisinin, bankadan 15 ay vadeyle bir milyon TL kredi çekmesi için kendisine verilen yetkiyi içeren evrakta, 15 ay olan vade kısmını 60 ay ile değiştirerek resmi evrak sahtelediği gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2026, 09:37