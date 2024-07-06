Bir ilki başardı

İngiltere’de önceki gün gerçekleşen genel seçimlerin sonucunda İşçi Partisi’nin Londra’nın doğusundaki Barking’de aday gösterdiği Nesil Çalışkan, İngiltere Parlamentosu’na girmeyi başardı.

Nesil Çalışkan böylece İngiltere Parlamentosu'na giren KKTC kökenli ilk milletvekillerinden biri oldu.

Ailesi 1970'li yıllarda Kıbrıs'tan İngiltere'ye göçen 35 yaşındaki Çalışkan önceki yıllarda BBC'ye verdiği bir röportajda "Hayatım boyunca yaşadığım yerin temsilcisi konumuna ulaşmak mutluluk verici" demişti.

Barking Bölgesi'nde seçimi kazanan İşçi Partisi adayı, tarihi başarıya imza attı.

“Çalışkan, seçimin ardından sosyal medya hesabından şu paylaşıma yer verdi:

İşçi Partili milletvekili olmaktan gurur duyuyorum.

Bana güvendikleri için Barking sakinlerine teşekkür ederim.

Sizin için yorulmadan çalışacağıma söz veriyorum.”

Kıbrıslı Türklerin sesi olacak

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, İngiltere’de gerçekleşen erken seçimler sonucunda İngiltere Parlamentosu’na girmeyi hak kazanan Nesil Çalışkan için tebrik mesajı yayımladı.

Ataoğlu, yayımladığı mesajda, tarihi bir başarıya imza atan Nesil Çalışkan'ı gönülden tebrik ettiğini kaydederek, Çalışkan’ın, İngiltere’de seçilen ilk Kıbrıslı Türk parlamenter olarak büyük bir gurur yaşattığını belirtti.

“Kendisinin bu başarısı, Kıbrıs Türk toplumunun yurtdışında ne denli başarılı olabileceğinin ve toplumumuzun yüksek potansiyelinin bir göstergesidir.” diyen Ataoğlu, Kıbrıslı Türklerin sesi olacak olan Nesil Çalışkan'ın parlamentodaki çalışmalarında da aynı azim ve başarıyı sürdüreceğine inancının tam olduğunu söyledi.

Ataoğlu, Çalışkan’a yeni görevinde üstün başarılar dileyerek, ülkeyi en iyi şekilde temsil edeceğinden hiç şüphesi olmadığını ifade etti.