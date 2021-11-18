Mahkemeye sedyede götürüldü 

Hüseyin ÇİÇEK

Tatlısu-Geçitkale anayolunda meydana gelen ve 59 yaşındaki Gülcan Ter’in ölümü 7 kişinin yaralanması ile sonuçlanan trafik kazasında, kusurlu olduğu iddia edilen sürücü Harun Yer, dün sedye ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye kaza ile ilgili bilgileri aktaran polis müfettiş muavini Ömer Çakır, 14.Kasım 2021 tarihinde, saat 17.15’te Tatlısu - Geçitkale anayolunun 5-6 km'leri arasında, zanlı Harun Ter’in yönetimindeki SE 999 plakalı salon araç ile Tatlısu istikametinden Geçitkale’ye doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçtiğini ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan Ahmet Hergüner yönetimindeki LR 087 plakalı araçla yüz yüze çarpıştığını anımsattı.



Kaza sonucu, ağır yaralanan Gülcan Ter’in, yaşamını yitirdiğini hatırlatan polis, zanlı dahil toplamda 7 kişinin yaralandığını belirtti.Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının, yargılamadan kaçabilme ihtimalinin olduğuna dikkat çekti ve davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.Mahkeme, zanlının, 45 günü aşmamak şartı ile hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.