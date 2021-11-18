BTM’ye sahip çıktılar

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) iki önemli protokol için imza töreni düzenledi. Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza töreninde; Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Ligi isim sponsorluğu ile ilgili olarak İktisatbank’la protokol imzalandı. Ayrıca BTM Ligi’nin hakem ücretleri ile ilgili olarak Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile de protokole imza kondu. Gerçekleşen imza töreninde Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, İktisatbank Yönetim Kurulu Başkanı Mete Özmerter ve İktisatbank Genel Müdürü Olgun Önal yer aldı.

Sertoğlu: BTM kulüplerinin ne mücadeleler verdiğini çok iyi bilirim

İmza töreninde konuşan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, “KTFF’yi en ciddi ve güvenilir sivil toplum örgütü haline getirdik hep birlikte. BTM’nin sponsorluğu da bu noktada çok önemlidir. Ben BTM’nin ne olduğunu çok iyi bilirim. BTM kulüplerinin spor yaptırmak için neler yaptığını, ne mücadeleler verdiğini çok iyi bilirim” dedi. Sertoğlu, “Çok anlamlı oldu bu işbirliği. İktisatbank tüm BTM 1 ve BTM 2 takımlarının KTFF’deki masraflarını üstlendi. Bu çok önemli bir durumdur. Bütün köyler bizimdir. İktisatbank’ın bu yaptığı gençlere çok ciddi bir sahiplenmedir. Bence kurum olarak da bunun meyvelerini alacaklar” dedi.

Atun ve Oğuz’a teşekkürGeçtiğimiz haftalarda gündemi meşgul eden BTM Ligi’nin geçmiş hakem paraları ile ilgili olarak konuşan Sertoğlu, Maliye Bakanı Dursun Oğuz’a da teşekkür ederek Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’un da bir telefonda hakem ücretleri konusunda kendilerine olumlu dönüş yaptığını ve kulüpler için bunun çok önemli olduğunu kaydetti.KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, BTM’deki kulüplere değer verdiklerini ve o bölgedeki gençlerin tek aktivitesinin futbol olduğunu ifade ederek, “Bizler bu ortamı onlara sağlamakla sorumluyuz. Köylerdeki çocuklarımız futbol oynasın, zaten BTM’nin kuruluş amacı da budur” dedi.

Önal: BTM’nin sponsoru olduğumuz için gururluyuz

İktisatbank Genel Müdürü Olgun Önal da imza töreninde KTFF ile İktisatbank işbirliğinden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Sponsorluk anlaşmalarını kurum olarak çok iyi incelediklerini ve her detaya odaklandıklarını kaydeden Önal, “Gençlerimizi kucaklayacak, kötü alışkanlıklardan uzak tutacak her hamle bizim için çok kıymetlidir.” dedi. Olgun Önal, sponsorluk talebi önlerine geldiğinde yönetim kurulu olarak çok heyecanlandıklarını, BTM 1.Lig ve BTM 2. Lig’in isim sponsoru oldukları için ve 70’in üzerindeki köy kulübünde forma giyen sporcuları destekleyeceğimiz için gururluyuz.” diye konuştu.

Özmerter: KTFF ile işbirliğimiz bizim için fırsattır

İktisatbank Yönetim Kurulu Başkanı Mete Özmerter de yaptığı konuşmada 1990 yılından beridir İktisatbank olarak bu toplumun içerisinde var olduklarını ve toplumdan destek alarak bir yerlere geldiklerini kaydetti. Öztmerter, “Topluma kazandığımızı vermek bizim borcumuzdur. Bin 400’ün üzerinde gencimize dokunabilmek bizim için çok önemli, bu bakımdan KTFF ile işbirliğimiz bizim için ciddi bir fırsattır. Bu yolda birlikte yürüyeceğiz, emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Atun: İktisatbank dilerim, diğer gelir ekseni büyük firmalara örnek olur

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ise spordan sorumlu bakan olarak hizmet etmenin gururunu yaşadığını belirtti. Atun, özellikle gençlerin birçok tehditle karşı karşıya kaldığı bu dönemde sporun öneminin bir kez daha öne çıktığını ifade ederek, “Bizler de devlet olarak sporcuların ve kulüplerin yanında olmalıyız. Devlet bugün değil, bundan sonra da sporun yanında olacaktır. Bu konuda maddi ve manevi gereği yapılacaktır” dedi. İktisatbank’ın BTM Ligleri’ne sponsorluğu ile ilgili olarak spordan sorumlu bakan olarak teşekkür eden Atun, “İktisatbank çok önemli bir boşluğa merhem oldu ve liglerin ana sponsoru oldu” dedi.