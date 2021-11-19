Büyük yarayı turizm aldı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) “Yelkenleri Ayarlama Programı” adını verdiği Orta Vadeli Program Önerisi Taslağı’nın sunumu ve paneller dizisi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katıldığı toplantıyla yapıldı. Toplantıda ekonomik sorunlar ve pandemi süreci ele alındı; pandemi krizi döneminde turizmde 7, yüksek eğitim sektöründe 2 buçuk katlık düşüş olduğu belirtildi.

Girne Colony Otel’deki toplantıya Cumhurbaşkanı Tatar’ın yanı sıra, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ana Muhalefet Partisi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk, bazı bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, iş dünyası temsilcileri, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği As Başkanı Ercan Turhan ve diğer konuklar katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını KTTO Başkanı Turgay Deniz yaptı.

Tatar: Karamsar olmayalım

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkede dövizin durumuna bakılarak karamsar olunmaması gerektiğini söyledi ve “Bunlar da geçecek inanıyorum, neler geldi, neler geçti” şeklinde konuştu. Tatar, herkesin isteğinin KKTC devletinin kalkınması ve gelişmesi olduğunu, devletin anlamının yatırım ve gelişim olduğunu, bugün Maraş’ın açılması ile birlikte Mal Tazmin Komisyonu da devreye sokularak GSMH’nin %20 oranında büyütülebileceğine işaret etti.

Sucuoğlu: Turizmde 7 kat düşüş oldu

Başbakan Sucuoğlu, “Keşke daha istikrarlı ve 5 yıllık hükümetler kurulabilseydi ve burada tüm konuşulanlar da önceki hükümetler tarafından yapılabilseydi” ifadelerini kullandı.

Sucuoğlu, yükseköğrenim ve turizm gibi iki lokomotif sektörün yanı sıra, inşaatın da içinde bulunduğu 70 sektörün baştaki iki sektörün etkilerini domino taşı etkisiyle hissettiğine dikkat çekti.

Sucuoğlu, pandemi krizi döneminde turizmdeki 7 kat düşüşe ve yüksek eğitim sektöründeki 2 buçuk katlık düşüşe vurgu yaptı.

Ataoğlu: Moral sağladı

Bakan Ataoğlu, 2020 ile 2021 yılı arasındaki turist sayısındaki artışın hem esnaf hem de ekonomi açısından geçmiş dönemlere dönülmesini bir nebze sağladığını, ülkede 87 olan otel sayısının 110’a yükselmesini olumlu karşıladığını, turizm, yüksek öğrenim ve inşaat sektörü yanında teknoloji ve yazılım alanlarındaki gelişmelerin de ülkeye moral sağladığını aktardı.

Deniz: Ekonomi küçüldü

KTTO Başkanı Turgay Deniz, KKTC ekonomisindeki yüzde 16,2’lik küçülmeye işaret ederek, pandemi koşullarının ülke ekonomisini çok etkilediğini, zor dönemde doğru, etkin ve sürdürülebilir politikalar oluşturmanın gerekli olduğunu, bunun çöküşün önlenebilmesi için büyük önem arz ettiğini söyledi.

Deniz, 16 dönüşüm alanı içeren program önerisine göre, öncelikli konuların belirlenen hedef ve faaliyetlerle desteklenmesi gerektiğini, güçlü bir reform programı ile yola devam edilmesinin, aynı zamanda siyasi tartışmalarla fazla zaman kaybedilmemesinin hayati öneme sahip olduğunu da belirtti.

Erhürman: Artık deniz bitti



Erhürman da, KTTO’nun belirlediği “yelkenli” temasına atıfta bulunarak “Artık deniz bitti… Gideceği limanı bilmeyen gemiye hiçbir rüzgârdan hayır gelmez” ifadelerini kullandı.Erhürman, UBP hükümetlerini “Gayrisafi Milli Hasıla, su politikası, güneş enerjisindeki plansızlık, bütçe açıkları, siyaseti yerlerde süründürme ve KIB-TEK’e yapılması gerekli yatırımların yapılmaması” üzerinden eleştirdi.

Özersay: Üç önemli konuya dikkat çekmek istiyorum

Özersay da, KTTO’nun taslağıyla gündeme gelecek ve konuşulacak konuların Devlet Planlama Örgütüne (DPÖ) ışık olacağını söyleyerek, pandemi öncesi ve sonrası yaşanan krizlerin dünya üzerindeki dengeleri şaşırtarak öngörülebilirliği daha da zor hale getirdiğini anlattı.

Konuşmasında üç önemli konuya dikkat çekmek istediğini söyleyen Özersay bunlardan birinin planlamalar yapılırken karşılaşılan ekonomik dalgalanmalarda hedefleri de sürekli revize etme gerekliliği, ikincisinin TC-KKTC ilişkilerinde ve imzalanan protokollerin de ülkedeki paydaşlarla birlikte hazırlanarak öngörülebilir ve doğru bir zemine oturtulması, üçüncüsünün de bu planları uygulayabilmek ve Bakanlar Kurulundan geçirebilmek için siyasi irade ve daha uzun süreli hükümetlere ihtiyaç duyulduğu olduğunu söyledi.

Özyiğit: Yüklü borç var

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ise KTTO’nun öneri taslağı için belirlediği “Yelkenleri Ayarlama Programına” göndermede bulunarak başladı ve KKTC’yi açık denizden karaya vurmaya doğru sürüklenen bir gemiye benzeterek, “karaya vurduğunuz zaman yelkenleri nasıl isterseniz ayarlayın… Şu an zaten gemi yüzmüyor” şeklinde konuştu.

Özyiğit, KKTC’nin iç borç ve dış borç rakamlarına da işaret ettiği konuşmasında, 2022 bütçesinin dahi 4 milyar 200 milyon Dolar açıkla başladığına dikkat çekti.

Öztürk: Yenilebilir enerji önem kazandı

YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk de konuşmasında, enerji ve para politikalarının önemine işaret ederek, dünyada petrolün tükenmekte olan bir enerji kaynağı olduğuna dikkati çekti ve sürekli artan enerji ihtiyacı karşısında yenilebilir enerjinin günden güne önem kazandığının altını çizdi.

Turhan: Turizme ayrılan bütçe yetersiz

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği As Başkanı Ercan Turhan da pandemi döneminde turizm sektörünün yaşadığı temel sorunlara değindi. Halen Ercan Havalimanında sağlık üst kurulu kararları doğrultusunda yapılan uygulamaların adeta turiste ‘gelmeyin’ anlamı taşıdığını ,oysa dünyanın bütün ülkelerinin çift aşılı misafirleri kolayca kabul ettiğinden bahsetti.

Turhan, geçen gün meclisten geçen 2022 bütçesinde turizme ayrılan kaynağın çok yetersiz olduğunu söyledi.

Casinoların peşin olarak ödedikleri imtiyaz vergisinin toplamının 25 milyon Euro olduğunu ve ilgili yasaya göre bunun yüzde70’nin tanıtım fonuna aktarılması gerektiğini ancak başka yerlere harcandığını ifade eden Turhan, oysaki 18 milyon Euro’nun turizm tanıtımında kullanılması halinde turizmin büyük bir sıçrama yapacağını belirtti.

Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2021, 10:46