Kabus gibi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdü.

Merkez Bankasından, "Arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki faktörler kaynaklı geçici etkilerin 2022'nin ilk yarısı boyunca etkisini sürdürmesi beklenmektedir. Kurul, bu etkilerin ima ettiği sınırlı alanın kullanımını aralık ayında tamamlamayı değerlendirecektir." açıklaması yapıldı.

Açıklamada, "Gelişmiş ülke merkez bankaları enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini değerlendirmektedir." denildi.

Dolar/TL kuru, TMCB'nin faizi yüzde 16'dan 15'e düşüren kararının ardından günlük yüzde 4'ün üzerinde bir düşüşle 11'in üzerine çıktı.



Sterlin/TL 15’i, Euro/TL ise 12,60’ı aştı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Eylül, Ekim ve Kasım aylarında piyasaların beklentisinin aksine toplamda 400 baz puan faiz indirimine gitmesi, TL'deki değer kaybını hızlandırdı.Enflasyonun yüzde 20'ye yakın olmasına rağmen TCMB'nin faizleri yüzde 15 seviyesine çekmesi, TL üzerindeki baskıyı artırıyor.

Altın da rekor kırdı

Dövizde yaşanan artışa paralel olarak altın fiyatları da rekor kırdı. 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 4,26 artışla 661,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 1.069,00 lira, Cumhuriyet altını 4.377,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 4,26 yükselişle 661,20 liradan işlem gördü.