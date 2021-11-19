Yazık bu insanlara

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Mağusa Belediyesi’nde 20 gündür maaş alamayan çalışanların evine ekmek götüremediğini belirterek, bu insanların görmezden gelinemeyeceğini söyledi. Erhürman, parti olarak üzerlerine düşeni yapacakları sözünü verdi.

Erhürman ve beraberindeki heyet, Gazimağusa Belediyesi çalışanlarını ziyaret etti ve eylemlerine destek belirtti.

Erhürman’a ziyaretinde, milletvekilleri Doğuş Derya, Teberrüken Uluçay, Asım Akansoy ve Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp da eşlik etti.

Ziyaret sırasında konuşan Tufan Erhürman, “Biz üzerimize düşeni yapacağız. Sıkıntınızı içimizde hissediyoruz. En derin dayanışma duygularımızı iletiyoruz. Mücadelenizi saygıyla destekliyoruz” dedi.

“Bu bir kader değildir”

Erhürman, “CTP adına dayanışmamızı bildirmek üzere buraya geldik” dedi. Bu yılın başında belirlenen, belediyelerin katkı paylarının son derece düşük olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Bu merkezi idarenin aslında çok ciddi bir hatasıydı. Pandemi döneminde en fazla sokakta olan belediye emekçileriydi. Belediyelerin ayrıca desteklenmesi gerekirdi bu dönemde” diye konuştu.

Özüşen: Belediye ciddi bir çıkmaz içinde



Mağusa Belediyesi’nde örgütlü Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen ise, CTP heyetine eylemlerine destek verdiği için teşekkür etti.Mağusa Belediyesi’nin ciddi bir çıkmaz içinde olduğunu kaydeden Özüşen, ilgili bakanlıktan ve meclis üyelerinden destek istediklerini söyledi. Özüşen, ay sonu itibarıyla belediyenin artık çalışamaz duruma geleceğini dile getirdi.

Kuir Kıbrıs Derneği, CTP’yi ziyaret etti

Öte yandan Kuir Kıbrıs Derneği, hak savunuculuğu görüşmeleri kapsamında, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile görüştü.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Kuir Kıbrıs’ın hazırladığı ‘LGBTİ+ Seks İşçilerin Durumunun Haritalandırması Raporu’, ‘Yasal Boşluk Analizi’, ‘LGBTİ+'ların Sosyal Hizmetlere Erişiminin Haritalandırılması’, ve 'LGBTİ+'ların İstihdama Erişimi ve Emek Piyasası Deneyimleri’ raporlarının içeriği aktarıldı, LGBTİ+’ların yaşadıkları hak ihlalleri ile çözüm önerilerine dair fikirler paylaşıldı.

