Mahkumlara  hediye verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı İskele Şubesi, Merkezi Cezaevini ziyaret ederek yetkililerle görüştü ve mahkumlara yeni yıl hediyesi verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı İskele Şubesi Başkanı Sercan Akdemir ve Uzman Psikolog Ufuk Umay ile birlikte geçtiğimiz günlerde Merkezi Cezaevine giderek Müdür Metin Bilmem ve gardiyanlar ile görüştü, yeni yıllarını kutladı.

Cezaevi hakkında bilgi alan Kızılay yetkilileri daha sonra kader mahkumlarını ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı ve onlara pijama takımı, kışlık terlik gibi hediyeleri taktim etti.