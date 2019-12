Umutlar yeşerdi

Ömer KADİROĞLU

Uzun bir durgunluğun ardından umudunu yılbaşı alış-verişlerine bağlayan Lefkoşa esnafı, 13’üncü maaşların ödenmesini bekliyor.

Diyalog’a konuşan işletme sahipleri, 300 milyonu aşkın 13’üncü maaşların yarın ödenmesi halinde çarşının canlanacağını düşünüyor ve paranın güneye kaymaması için ‘indirimli satışların’ erkene alındığını belirtiyor.

Ne Dediler…? Ne dediler?

Derya Alp (Derya Butik):

“Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı hareketliliğini hissetmeye başladık. Henüz 13’üncü maaşlar ödenmedi. 13’üncü maaşların ödenmesi halinde bu canlılığın daha da artacağına inanıyorum. 13’üncü maaşların haberi geldiği anda bir canlılık başlıyor. Yeni yıla özel Derya butik olarak her bölümümüzde çeşitli kampanyalar var. Her bütçeye göre bizde ürün vardır. Yüzde 30-50 gibi indirim kampanyaları yaptık. Ocak sonu Şubat ayı gibi yine kampanyalarımız olacaktır. Sağlık alanında son zamanlarda üzücü olaylar yaşadık ve dilerim 2020 yılı insanlara en başta sağlık getirir. Herkese hayırlı seneler dilerim.”

Laden Fellahoğlu (Fellahoğlu Kuyumculuk):

“Piyasada yılbaşı nedeniyle bir hareketlilik yavaş yavaş başlamıştır. 13’üncü maaşların ödenmesi ile bu hareketliliğin daha da artacağına inanıyorum. Birçok müşterilerimiz ürünlerini ayırttı ve 13’üncü maaşlarını aldıkları zaman gelip ürünlerini alacaklar. Yeni yıl için vatandaşlarımıza katkı olsun diye ‘hediyenizin yarısı bizden’ sloganı ile yüzde 50 indirim kampanyası yapıyoruz. Altın ve pırlantada yüzde 50, Gümüşlerde 50-80-100 TL olarak Çelikler ise 50 TL’ye sabitlendi. Kampanyamız 2019 yılı sonuna kadar geçerli olacak. Tüm arkadaşlarımızın, halkımızın ve sevdiklerimizin yeni yılını en içten dileklerimle kutlarım.”

Cemal Macila (Macila Gümüş):

“Yeni yıla sayılı günler kala piyasada az da olsa bir canlılık yaşanmaya başladı ve memnunuz. Bu canlılığın 13’üncü maaşların ödenmesi ile daha da artacağı inancındayım. Bu yıl esnaf olarak daha iyi bir yeni yıl hazırlık süreci geçireceğimiz inancındayım. Biz Macila Gümüş olarak yılbaşı kampanyası olarak fiyatlarımızı neredeyse üç yıl önceki fiyatlara çektik. Bu kampanyayı aralık ayı sonuna kadar sürdürüp ocak itibarıyla yeni kampanyalarla yolumuza devam edeceğiz. Yeni yılda Allah’ın herkese önce sağlık vermesini diliyorum. Herkesin dilediğince yaşayabileceği bir yıl olmasını temenni eder hayırlı seneler dilerim.”

Murat Kunduracı (Aris Kuyumculuk):

“Yeni yıl dolayısıyla piyasada yavaş yavaş bir hareketlilik başladı. Henüz 13’üncü maaşlar ödenmedi bu maaşın ödenmesi halinde piyasanın daha da canlanacağı inancındayım. En az memurlar kadar esnaf da 13’üncü maaş ödemelerini bekliyor. Yılbaşı dolayısıyla vatandaşlara yardımcı olmak adına çeşitli kampanyalar yaptık ve 2019 yılı sonuna kadar kampanyalarımız devam edecek. Ocak ayı itibariyle de yeni kampanyalarla vatandaşlara hizmet vermeye devam edeceğiz. Yeni yılda tüm halkımıza sağlık, mutluluk ve huzur dilerim. Hayırlı seneler…”

Özden Çıraklı (Karamel Chocolate):

“Yeni yıl dolayısıyla birkaç gündür piyasada bir hareketlilik başladı. Henüz 13’üncü maaşlar ödenmedi bu maaşın ödenmesi ile piyasadaki hareketliliğin daha da artacağı inancındayım. Yılbaşı için her bütçeye uygun aranjmanlar düzenledik. 2020 yılının en başta herkese sağlık getirmesi barış içerisinde iyi bir yıl olmasını temenni ederim. Hayırlı seneler diliyorum…”

Erkan Özdoğan (Bandabulya Esnafı):

“Yeni yıl dolayısıyla beklenen hareketlilik ne yazık ki yaşanmıyor. Son dört yılın en kötü yeni yıl hazırlık dönemini yaşıyoruz. Bu bölgenin pozisyonu ile de alakalıdır. Bölge yerli halk potansiyelini kaybetmiş durumdadır. Her yıl aynı durum yaşanıyor. 13’üncü maaşların ödenmesi halinde de buraya bir hareketlilik kesinlikle gelmez çünkü insanlar artık başka bölgelerden alışveriş yapmayı tercih ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da işlerin düzeleceği umudu ile bekliyoruz. Herkese sağlık dolu hayırlı seneler dilerim…”

Ömer Cabacaba (Arasta Esnafı)

“Arasta bölgesinde beklenen hareketlilik yerine büyük bir durgunluk yaşanıyor. Bu bölgeye artık yerli halk gelmiyor. Esnaf olarak bayramlarda ve özel günlerde yaşadığımız hareketliliği çok uzun yıllardır yaşayamıyoruz. Eskiden buralara uğrayan insanlar artık büyük mağazaları tercih ediyor. 13’üncü maaş da ödense bize hiçbir faydası olmaz. Yeni yılı herkesin güzel geçirmesini diliyorum. Son zamanlarda zor bir süreçten geçen ülkemizde yaşanan sıkıntıların 2020 yılında yaşanmamasını diler herkese hayırlı seneler dilerim…”

Kazım Altıncıoğlu (Arasta Esnafı):

“Arasta bölgesinde ciddi bir durgunluk yaşanıyor. Yeni yıl heyecanı kimsede yok. Arasta bölgesinde eskisi gibi özel gün heyecanı yaşanmıyor. İşlerimizi idame ettirebilmek adına indirim kampanyaları yapıyoruz ancak yerli halkı buraya çekemiyoruz. 13’üncü maaşların da Arasta bölgesinde bir canlılık sağlayacağına inanmıyorum. Yeni yılda herkese sağlık ve güzel şanslar getirmesini dilerim. 2020 yılında yaşanması zor bir hale gelen ülkemizde barış, huzur ve kaliteli yaşam standardı getirir. Herkese hayırlı seneler…”

Mustafa Yüksekbaş (Arasta Esnafı):

“Arasta bölgesinde yeni yıla sayılı günler kalsa da bir hareketlilik yok. 13’üncü maaşların ödenmesi ile bir hareketlilik yaşanması umudu ile bekliyoruz. Yeni yıla özel kampanyalar yaptık ve her kesime hitap edecek ürünler hazırladık. Yeni yılda tüm ülkenin barış ve huzur içerisinde olacağı sağlık ve şans dolu bir yıl olmasını temenni ederim…”

Zihni Kalmaz (Arasta Esnafı):

“Yılın başında ne yaşanıyorsa yılın sonunda da aynı şeyi yaşıyoruz. Buralarda esnaf olmanın artık tadı tuzu kalmadı. Geçmişte çok güzel olan işler son yıllarda çok kötü bir hal aldı. Beklediğimiz gibi bir yeni yıl öncesi olmadı. Ayakta durabilmek için çok ciddi kampanyalar yapıyoruz ancak bir faydasını göremiyoruz. 13’üncü maaşların ödenmesi halinde de buralara bir faydası olmaz. Maaşını alan büyük mağazalara giderek marka alışverişi yapacaktır. İşlerin düzeleceği umudu ile mücadele ediyoruz. 2020 yılında halk için en iyisi ne ise onun yaşanmasını diliyorum. Halkın daha iyi günlerde barış içinde ve yüzlerin güldüğü bir yıl olmasını dilerim. Hayırlı seneler…”