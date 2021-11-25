Maraton tamamlandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bütçe görüşmelerini dün tamamladı. Gece yarısına kadar süren görüşmeler sonucu Mahkemeler Bütçesi, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı Bütçesi, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Bütçesi, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi, Sağlık Bakanlığı Bütçesi, Dışişleri Bakanlığı Bütçesi ve Maliye Bakanlığı Bütçesi, Gelirler Bütçesi onaylanarak, kabul edildi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit mahkemeler bütçesine değindi.

Özyiğit: Geç gelen adalet adalet değildir

Özyiğit, özellikle bağımsız mahkemelere “dil uzatılmasına” şiddetle karşı olduklarını ifade ederek, ilçe olan Lefke’de mahkemelerin yeniden açılması gerektiğine işaret etti, “geç gelen adalet adalet değildir” dedi, mahkemelerin güçlendirilmesini istedi.

Arıklı: Seçim sistemi değişmeli

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, “ucube” olarak nitelediği seçim sisteminin değişmesi için yaptığı girişimleri anlattı, ancak karma oyun ısrarla kaldırılamadığını ve eski sistemle seçime gidileceğini söyledi. Oy birliği şartını kabul etmenin hata olduğunu ifade eden Arıklı, seçim sisteminin yeni dönemde değişmesini temenni etti.

Hasipoğlu: Yargıda sıkıntı var

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu seçim sisteminde bile uzlaşıya varamadıklarını, Anayasa’da yargı değişikliğine gidemediklerini anlattı, yargının sıkıntılarına işaret etti, seçim sonrası bu sorunların esasına değinmesini temenni etti.

Şahiner: Yeterli değil

CTP Milletvekili Salahi Şahiner de, mahkemeler bütçesinin yeterli olmadığını, ayrıca Lefke mahkemesinin yeniden yapılması gerektiğini söyledi. Seçim sisteminde karma oyun kaldırılmasının doğru olacağını ifade eden Şahiner, CTP’nin de görüşünün bu yönde olduğunu kaydetti.

Gündüz: Lefke’de sorun yaşanıyor

UBP Milletvekili Menteş Gündüz de, Lefke mahkemesinin eksiklik olduğunu ve Lefke yolu ile birlikte gündeme alındığını, yapılması gerektiğini söyledi.

Eğitim bütçesi onayladı

Meclis daha sonra 1 milyar 462 milyon 837 bin TL olarak öngörülen Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Bütçesini görüşmeye başladı. Bütçe onaylanırken, ilk sözü alan CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, pandeminin en çok yaraladığı sektörlerden birinin eğitim olduğunu belirterek, bu dönemden önce de eğitimde sıkıntılar olduğunu söyledi.

Özel okullarla devlet okulları arasında uçurum olduğundan bahseden Özdenefe, son dönemlerde bu farkın daha da açıldığını savundu.

Özdenefe, Eğitim Bakanlığı bütçesinin geçen yıla göre arttığını ancak eğitim hizmetleri kaleminin düştüğünü belirterek, “Eğitim hizmetleri düştüyse artan nedir?” diye sordu.

Akansoy: Teknolojik altyapılar önemli

CTP Milletvekili Asım Akansoy, pandemi sürecinin eğitimde sürekliliğin sağlanabilmesi adına teknolojik altyapıların önemini gösterdiğini ifade etti.

Bu konuya öncelik vermenin önemine değinen Akansoy, teknolojik zeminin oluşturularak ucuz bir şekilde halka ulaştırılması gerektiğini anlattı.

Hamzaoğulları: 120 çocuk okumayı bilmiyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Bütçesi üzerine söz alan CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları ise Dipkarpaz’da birçok çocuğun özel eğitime ihtiyaç duyduğunu söyleyerek, Yeşilköy İlkokulu’nun özel eğitim okuluna çevrilmesi gerektiğini kaydetti.

Anadili Türkçe olmayan çocukların sorunlarına da değinen Hamzaoğulları, 120 çocuğun Türkçe okuma yazma bilmediğini söyledi.

Rogers: Ülkeye 113 yerden insan geliyor



Hamzaoğulları’nın ardından söz alan HP Milletvekili Jale Refik Rogers, ülkeye 113 farklı ülkeden insan geldiğini belirterek, kimin öğrenci kimin işçi ve kimin kayıt dışı olduğunun ayırt edilmesi gerektiğinin altını çizdi.Ülkedeki şiddet ve istismar olaylarına da değinen Rogers, sorunu olan öğrencilerin tespiti ve takibi için rehber öğretmenlerin önemine vurgu yaparak, ilkokullarda rehber öğretmen olmamasını eleştirdi.

Şahali: Eğitimde fırsat eşitsizlikleri…

CTP Milletvekili Erkut Şahali konuşmasında, eğitimin bir planlamanın ürünü olması gerektiğini vurguladı. Eğitimde fırsat eşitsizlikleri yaşandığını savunan Şahali, salgınla beraber fırsat eşitsizliklerinin daha da derinleştirdiğini ifade etti.

Amcaoğlu: Eğitimde yatırımlar yapıldı

Eleştiri ve sorulara yanıt vermek üzere söz alan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, eğitimin tartışılmasının çok doğru bulduğunu belirterek, Bakanlığı dönemindeki eğitime yönelik altyapı yatırımlarından bahsetti.

Pandemi döneminde yaklaşık 50 milyonluk bir rakamın altyapı çalışmaları için harcandığını anlatan Amcaoğlu, bunları sağlıklı ve kaliteli eğitim için gerekli şartları hazırlamak amacıyla yaptıklarını belirtti.

İnternet erişimi olmadığı tespit edilen çocuklara internet erişimi sağlandığını da kaydeden Amcaoğlu, 4 bin 500 ihtiyaçlı çocuğa ise tablet dağıtıldığını söyledi.

Toros: Beklentiler karşılanmadı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesi esnasında, ilk sözü alan CTP Milletvekili Fikri Toros, halkın ve işletmelerin alım gücünün telafi edilmesi ve işsizliğin önlenmesi beklentisinde olduğunu vurgulayarak, Başbakanın açıkladığı 4 maddelik ekonomik paketin bu beklentileri karşılamadığını savundu.

Angolemli: Hükümet önlem almıyor

Toros’un ardından söz alan TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, kendisinde bütçeyi tartışma isteği kalmadığını ifade ederek, dövizdeki artışı hesaba katmadıkları gerekçesiyle bütçeyi hazırlayanları öngörüden yoksun olarak nitelendirdi.

Tarım konusunda bütün dünyada pandemi nedeniyle önlemler alındığını belirten Angolemli, Kuzey Kıbrıs’ta halkın temel gıdaları ulaşmasının bile zorlaştığını söyleyerek, hükümetin hala önlem almadığını savundu.

Çavuşoğlu: Hellimde mücadelenin başarıya ulaşması için çalışıyoruz

Bütçesiyle ilgili eleştirileri yanıtlamak üzere söz alan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, pandemi ve seçime rağmen bütçeye görüşleriyle destek veren tüm milletvekillerine teşekkür etti.

Çavuşoğlu, bütçede büyük zorluklar çektiklerini, bu konuda birçok fikir ortaya konduğunu ve değerlendirme yapıldığını ifade ederek, örneğin hellimin ortak gaile, ortak değer olduğunu, bu konuda sıkıntıların çözülmesi için çalışmaların sürdüğünü anlattı.

Pilli: Test sayısı artırıldı

Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra Sağlık Bakanlığı bütçesi görüşülmeye başlandı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, önemli olanın seçim değil halkın sağlığı olduğunu vurgulayarak, testler kadar vakaları yakalamanın önemli olduğunu, PCR sayısını yükselttiklerini ve 15 güne kadar kışa girilmesine rağmen vakaların düşürüleceğini söyledi.

İnsanların maske, hijyen ve mesafeye dikkat ettiği sürece sadece Covid değil, normal gribal enfeksiyonların da azaldığını ifade eden Pilli, aşı konusunda da geri kalmadıklarını, aşı sayısını artırmak için de çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Bazı ilaçlarda sıkıntı yaşandığının doğru olduğunu ancak Maliye Bakanlığı ile konuştuğunu bildiren Sağlık Bakanı Pilli, ilaçların 10-15 güne kadar geleceğini bildirdi.