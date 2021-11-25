Sterlin 12 TL

Dövizdeki yükseliş, Türk Lirasının yabancı paralar karşısında değer kaybetmesi hükümeti harekete geçirdi.

Hükümet 4 maddelik bir ekonomik tedbir paketi hazırladı. Alınan tedbirlere göre; 3 aylığına Dolar 10 TL, Euro 11 TL, Sterlin ise 12 TL’ye sabitlendi.

Dövizle yapılacak kira stopajı yüzde 13’ten yüzde 16’ya çıkarıldı.

İlk 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli toplamda 150 milyon TL’lik yeni kredi portföyü açıldı.

Kredi için 31 Mart 2022’ye kadar başvuru kabul edilebileceği, kredilerde yüzde 13 sabit faizle kullandırılacağı belirtildi.

Kredi kartı faizleri yüzde 2.6’dan yüzde 1.5’a indirildi.

2022 yılı Mart sonuna kadar gecikme faizi uygulanmayacak.

Dövizle alınan krediler yeniden yapılandırılacak.



Yasa gücündeki kararname 31 Mart’a kadar uzatılacak. 3 ay sonunda gerekli görülürse yeniden değerlendirme yapılacak.

Ekonomik tedbirler açıklandı

Temel gıda ve ekmeğin fiyatıyla ilgili çalışmalar sürerken, , Cumhuriyet Meclisi’nde basın toplantısı düzenleyerek, alınan ekonomik önlemleri açıklayan Başbakan Faiz Sucuoğlu, pandeminin yarattığı genel ekonomik zorluklar yanında TL’nin değer kaybının vatandaşları sıkıntıya sevk ettiğini söyledi ve Bankalar Birliği, Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve YAGA ile yaptıkları uzun toplantılar sonucunda 4 maddelik ekonomik açılım konusunda fikir birliğine vardıklarını ifade etti.

Kredi portföyü…

Sucuoğlu, özellikle küçük esnaf ve zanaatkarlara yönelik olarak, alınacak miktar azami 100 bin TL olacak şekilde 150 milyonluk yeni bir kredi portföyü açacaklarını kaydetti; TL olarak verilecek bu kredinin ilk 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli olacağını ve bu krediden en az 1500 işletmenin yararlanabileceğini kaydetti.

Kur sabitlenecek

Gayrı menkul kiralamalarında dövizle yapılan sözleşmelerde kira stopajının yüzde 13’den yüzde 16’ya çıkarılacağını ifade eden Sucuoğlu, ayrıca döviz ile ödenecek kira bedellerinde 3 ay süreyle kur sabitlemesine gidileceğini söyledi. Sucuoğlu, kurun Dolar 10, Euro 11, Sterlinin de 12 TL olarak sabitleneceğini dile getirdi.

Kredi kartı faizleri düşürülecek

Kredi kartı faizlerinin yüzde 2.60’dan yüzde 1.5’e indirileceğini kaydeden Başbakan Sucuoğlu, 2022 Mart sonuna kadar kredi kartlarına gecikme faizi uygulanmayacağını söyledi.

Sucuoğlu, yasa gücünde kararnamenin süresinin 31 Mart 2022 tarihine kadar uzatılacağını ve gerekli görülürse 3 ayın sonunda tekrar değerlendirileceğini de belirtti.

Temel gıda maddelerinin fiyatlarıyla ilgili çalışma sürüyor

Temel gıda maddelerinin fiyatları konusunda çalışmalarının sürdüğünü de ifade eden Sucuoğlu, özellikle ekmek olmak üzere temel gıda maddelerinin fiyatlarını da kabul edilebilir bir seviyede tutma yönünde çaba sarf ettiklerini belirtti.

Özel okul fiyatları…

Özel okulların döviz cinsinde ödendiğinin hatırlatılması ve bununla ilgili bir çalışma yapılıp yapılmadığının sorulması üzerine Maliye Bakanı Vekili Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını, devletin yaptığı akitlerde indirime gidileceğini söyledi.