UBP’nin şartı 50 bin lira

Özlem ÇİMENDAL

Ağır ekonomik sorunların gölgesinde gerçekleşecek olan genel seçimler için milletvekilliği adaylık süreci başlatıldı. Ulusal Birlik Partisi (UBP) aday adaylarından 25 bin TL kayıt parası talep ediyor. Adaylığın kesinleşmesi halinde ikinci kez 25 bin TL daha alınacak. Böylece UBP milletvekili adayı olan bir kişi partiye 50 bin lira ödemiş olacak. Adaylık sürecinin ilk gününde UBP’ye 3 başvurunun yapıldığı belirtildi.

CTP, 23 Ocak’ta yapılacak genel seçimler öncesinde milletvekili adaylarından herhangi bir ücret talep etmiyor. Ancak milletvekili seçilenlerin maaşından yüzde 20 oranında kesinti yapıyor. HP ve TDP’nin adaylardan ne kadar ücret talep edeceği henüz netleşmezken, YDP bu miktarı 12 bin TL olarak belirledi. DP ise herhangi bir ücret talebinin olmayacağını duyurdu.

Oğuzhan Hasipoğlu (UBP Genel Sekreteri)

“Milletvekilliği aday adaylığı başvurularımız başladı. 24 Kasım’da başlayan başvurularımıza aynı günün öğlenine kadar 3 başvuru yapıldı. 11 Aralık’ta aday belirleme ön seçimini yapacağız. Aday adaylarının önden 25 bin TL, seçilmeleri halinde ise 25 bin TL ödeme yapma koşulu var.”

Erdoğan Sorakın (CTP Genel Sekreteri)

“Bizde milletvekilliği için henüz aday adaylığı için başvurular başlamadı. Ancak aday çalışmalarımız başladı. 30 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında başvuruları kabul etmeyi, 11 Aralık’ta da yapacağımız kurultayda adaylarımızı açıklamayı düşünüyoruz. Yapılacak ön seçim sonrası adaylar netleşecek. Bizde aday adaylığı veya adaylık için bir ücret talebi uygulaması yok ancak partinin kuruluşundan bu yana adayların milletvekili seçilmeleri halinde maaşlarından yüzde 20 parti aidatı kesintisi yapılmaktadır.”

Halil Hızal (TDP Genel Sekreteri)

“Bizde henüz başvuru başlamadı. MYK’mızda bu karar verilecek ve her şey konuşulacak. Henüz net bir karar çıkmadığı için başvurularda ne isteneceği belirlenmedi. 13 Aralık’a kadar vaktimiz var. Ancak 25 Kasım’da belli olacak. Geçtiğimiz yıllarda başvurularda ücret vardı. Ama bu yıl ne olacak henüz net değil.”



Gülşah Sanver Manavoğlu (HP Genel Sekreteri)“Henüz başvuru kabulüne başlamadık. Merkez Yönetim Kurulu toplantımızda takvim netleşmiş olacak. Geçen seçimlerde başvuru ücreti vardı. Bu defa ne karar alınacak henüz net değil.”Ali Tunçtaşlı (DP Genel Sekreteri)“Milletvekili seçimleri için aday adaylığı başvurularımız başladı. Ancak yeni bir sistemde tutuyoruz başvuru kayıtlarını. İlçeler bazında kayıt tutulduğu için henüz merkeze net bir sayı ulaşmadı. Ancak başvurulardan memnunuz, yoğun katılım var. Başvurular 19 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında kabul edilecek. Bizim başvuru için para şartımız yok. Bazı partilerin astronomik rakamlar istediğini duyduk. Biz Anayasal bir hak olan seçme ve seçilme hakkından para almayı doğru bulmuyoruz. Hele ki böyle bir dönemde bu ücretlerin istenmesini hiç doğru bulmuyoruz. Biz isteyen aday adayları veya adayların kendi istekleri doğrultusunda ille de bir para vermek istiyorlarsa ülkedeki ihtiyaçlı kurum veya hayır kurumlarına bağışta bulunmasını istiyoruz.”Enver Öztürk (YDP Genel Sekreteri)“Geçtiğimiz hafta aday adayı müracaatlarımız başladı. Normalde 24 Kasım son gün olacaktı ancak seçim tarihinin Resmi Gazete’de henüz yayımlanmamış olması ve yayımlanmadan da kamudan başvuru kabul edemeyeceğimiz için, başvuru tarihini 28 Kasım’a kadar uzattık. Milletvekilliği aday adaylık başvurusu için belirlediğimiz ücret 2 bin TL, adaylık için ise 10 bin TL’dir.”