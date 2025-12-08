Başbakan Ünal Üstel, 2026 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın Şubat ayında imzalanacağını söyledi. Üstel, “Yeni protokol, devam eden projelere finansman sağlamanın yanında: inşaat sektörü başta olmak üzere üreten ve katma değer yaratan sektörlerimize güçlü kredi, hibe ve teşvik programlarını içeriyor” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, koalisyon ortaklarının genel başkanlarıyla birlikte Ankara’da gerçekleştirdikleri temaslarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Üstel, Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile “son derece verimli ve samimi” bir çalışma toplantısı yaptıklarını ve bu toplantıda geleceğe dönük projeleri ele aldıklarını açıkladı.

Başbakan Üstel, görüşmede, Türkiye ile KKTC arasındaki kardeşlik bağlarını ve ortak iradeyi bir kez daha teyit ettiklerini vurguladı.

Üstel, Türkiye ve KKTC arasında yürütülen İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamındaki projeleri değerlendirdiklerini söyledi.

Ankara’ya mutlu gittik, mutlu döndük

Başbakan Ünal Üstel, “Ankara’ya mutlu gittik, verimli görüşmelerimiz sayesinde de mutlu döndük.” ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:

“Ankara’da Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile son derece verimli, samimi ve geleceğe dönük güçlü projeleri ele aldığımız bir çalışma toplantısı gerçekleştirdik. Görüşmemizde, Türkiye ile KKTC arasındaki kardeşlik bağlarını ve ortak irademizi bir kez daha teyit ettik. Yürütülmekte olan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamındaki projelerin ilerleyişini, gelinen aşamaları ve hızlandırılması gereken başlıkları değerlendirdik.”

Enerji sorunu tarih olacak

Başbakan Üstel, özellikle enerji alanında yıllardır ülkenin önünde duran sorunların kalıcı biçimde çözülmesi için kapsamlı bir yol haritası üzerinde de karşılıklı mutabakat sağladıklarını belirtti. Üstel, “Elektrikle ilgili kronik sorunları ortadan kaldıracak bu yol haritasının tüm detaylarını Ocak ayında ortaya koyarak süreci başlatma konusunda mutabık kaldık. Bu adım, enerji güvenliğimiz ve ekonomik istikrarımız için tarihi bir eşik olacaktır. Ocak 2026, enerji sorunlarımızın çözümünde tarihi bir dönüm noktası olacak, yol haritamızı çizip, rotamızı belirleyerek hızla ilerleyeceğiz.” dedi.

Türkiye’nin desteği devam edecek

Başbakan Üstel, bunlara ek olarak, KKTC’nin kurumsal kapasitesini güçlendirecek yeni adımları, kamu yönetiminin etkinliğini artıracak yapısal iyileştirmeleri ve gelecek döneme yönelik stratejik hedefleri de karşılıklı anlayış ve uyum içerisinde ele aldıklarını ifade etti. Başbakan şunları söyledi:

“KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler, sıradan bir iş birliği değil; ortak tarih, ortak kader, ortak duruş ve karşılıklı güven üzerine kurulu özel ilişkilerdir. Şunu açıkça vurgulamak istiyorum: Anavatan Türkiye’nin bize desteği dün tamdı, bugün tamdır, yarın da güçlenerek devam edecektir.“

Mali protokol Şubat’ta imzalanacak

Görüşmelerinin önemli başlıklarından birinin de, iki ülke arasındaki ekonomik ve mali iş birliğinin temel çerçevesini oluşturan 2026 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması olduğunu belirten Başbakan Üstel, hazırlıkları sürdürülen protokolün Şubat ayı içerisinde imzalanmasını öngördüklerini açıkladı. Üstel, “Yeni protokol, devam eden projelere finansman sağlamanın yanında: inşaat sektörü başta olmak üzere üreten ve katma değer yaratan sektörlerimize güçlü kredi, hibe ve teşvik programlarını içeriyor” dedi.

Yeni protokolle verilecek destekler

-Üreten sektörlere yönelik kapsamlı kredi, hibe ve teşvik programları

- İnşaat sektörüne özel finansman ve destek paketleri

- Turizm sektörüne yönelik yeni teşvikler

- Yeni iş kuracak gençlere yönelik destek programları

- Kadın girişimcilere sağlanacak kredi ve hibe paketleri

- Sanayicilere yönelik üretim kapasitesini artırıcı destekler

- İş dünyasına dönük teşvik ve finansman kaynakları

-Çiftçi ve hayvancılara özel yeni teşvikler.

Hazırlıklara başladık

Başbakan Üstel, “Ayrıca 2026 yılı içerisinde halkımızın günlük yaşamına doğrudan dokunacak iki büyük ve önemli projeyi hayata geçirmek üzere gerekli hazırlıklara başlamış bulunuyoruz” diyerek, “Bu iki proje, yeni yılla birlikte kamuoyuyla paylaşılacak ve ülkemizin kalkınma vizyonunun önemli yapı taşları olacaktır.” dedi.

2026 yılı projelerin ve desteklerin yılı olacak

Başbakan Üstel, “Hiçbir müjdemiz, projemiz lafta, kağıt üzerinde kalmayacak, hayat bulacaktır.” vurgusu yaparak, devamla şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle 2026 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşma'mız, hem kaynak büyüklüğü hem de ekonomimizin büyümesini hızlandıracak, üretimi artıracak ve istihdamı güçlendirecek açılımlarıyla kapsamlı bir yol haritası olacaktır. Gündemimizde; projeleri tamamlamak, üretenlerimize kapasitelerini artıracak tüm desteği en kısa sürede sağlamak ve geleceği daha güçlü kılacak yeni ve büyük projeleri hayata geçirmek var. Bu nedenle, 2026 yılı projelerin ve desteklerin yılı olacak.”

Laf değil, icraat hükümetiyiz

“Laf değil, icraat hükümetiyiz.” diyen Başbakan Üstel, “Altını çizmek isterim ki; son yılların en çok proje üreten ve en çok proje tamamlayan hükümeti olarak, bir icraat hükümeti kararlılığıyla yolumuza devam ediyoruz.

Önceliğimiz, sözünü verdiğimiz tüm projeleri tek tek hayata geçirmek ve bu ülkeyi daha güçlü bir geleceğe taşımaktır. Bu vesileyle bizlere vermiş oldukları destek ve misafirperverliklerinden dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz’a halkım, hükümetimiz ve şahsım adına en içten teşekkürlerimi sunuyorum.” İfadelerini kullandı.

