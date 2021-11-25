Kırmızı çizgi

İbrahim DİRAN

Güzelyurt’ta Millî Mücadele Müzesi ve Türk Dünyası Meydanı’nın temel atma töreni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin katılımıyla gerçekleşti.

Millî Mücadele Müzesi ve Türk Dünyası Meydanı Güzelyurt Belediyesi tarafından Türkiye Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi'nin (KEİ) katkılarıyla inşa ediliyor.

İki katlı müze bin 267 metrekare olarak projelendirilirken, meydan 10 bin metrekare olacak ve sosyal faaliyetler için kullanılabilecek.

Temel atma törenine Türkiye’den Çukurova Belediyeler Birliği Başkanı Kadir Kara, bazı belediye başkanları da katıldı.

Tatar: Güzelyurt Türk toprağıdır

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, Güzelyurt’un Türk toprağı olduğunu, Güzelyurt halkının bir kez daha göç yaşamayacağını ve KKTC’nin bir parçası kalacağını yinelemek istediğini belirtti

Federasyon temelinde yapılan müzakerelerde KKTC’nin zeminini zafiyete uğratmak için çeşitli oyunlar oynandığını kaydeden Tatar, ancak kendilerinin Güzelyurt’u hiçbir zaman göz ardı etmediklerini ve Güzelyurt’ta yatırımların devamı için önderlik yaptıklarını kaydetti.



Türkiye’den gelen su sayesinde Güzelyurt ovasına fidan ekilmeye başlanmasının geleceğe umutla bakılması gerektiğinin bir işareti olduğunu ifade eden Tatar, “Güzelyurt’a yatırım yapanlar KKTC’ye inandıkları için yapar” dedi.Ulusal davada geri adım attırmak umudu ile Güney Kıbrıs’ta bazı haber kanallarının gereksiz bir biçimde haberler yaydığını belirten Tatar, “Seçilmemden sonra yeni siyaset yeni anlayış öyle bir kökleşmiştir ki bunu geriye götürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir” dedi.

Başçeri: Yeni bir çekim merkezi

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de konuşmasında KEİ ile belediyelere finans ve ekipman desteği verdiklerini, 2021 itibarıyla bu desteğe halkın vakit geçirebileceği yerlere yönelik üstyapıları da dahil ettiklerini anlattı.

Güzelyurt bölgesine bu tarihlerden itibaren yaptıkları desteğin 70 milyon TL’yi geçtiğini anlatan Başçeri, Müze ile Güzelyurt’un yeni bir çekim merkezi kazanmış olacağını ifade etti.

Kıbrıs Türkünün güvenlik, bekası ve refahının Türkiye’nin Kırmızı çizgisi olduğunu kaydeden Başçeri, Güney Kıbrıs’ta ortaya atılan bazı iddialarla Türkiye’nin bu kırmızı çizgiden İsviçre’nin Crans Montana kasabasında Kıbrıs konusunda yapılan zirvede geri adım attığı algısı yaratılmak istendiğini ifade etti.

Özçınar: Teşekkürler KEİ

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ise, gelişen, değişen, altyapı sorunlarını çözen bir şehir yaratmak düşüncesiyle çalışmalarını yürüttüklerini kaydetti.

Özçınar, yeni projeleri Milli Mücadele projesi ve Türk Dünyası Meydanı ile Kıbrıs Türkünün tarihi gerçeklerini gelecek nesillere ve Güzelyurtu ziyaret edecek turistlere anlatma imkanı yaratmış olacaklarını kaydetti.

Müzede Kıbrıs Türk tarihinin 1983’e kadar olan geçmişinin anlatılacağını ifade eden Özçınar, KEİ’ye katkılarından dolayı teşekkür etti.