Brüksel’de çetin mücadele

Rum basını, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’a yönelik eylemleri karşısında AB’nin ne gibi önlemler alabileceği konusunun AB Daimi Temsilciler Komitesi’nde (COREPER) ele alınacağını, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in ise Brüksel’de AB Dış İlişkiler Genel Müdürü Stefano Sanino’yla görüştüğünü bildirdi.

Fileleftheros gazetesi, “Seçenekler Gündeme Geliyor -AB’nin Türk Kışkırtmalarına Nasıl Karşılık Verebileceği Konusu COREPER’de Tartışılacak” başlıkları altında verdiği haberinde, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’a yönelik sözde “kışkırtmalarına” karşı AB’nin ne gibi önlemler alabileceği konusunun COREPER’e sunulacak bir belge temelinde tartışmaya açılacağını iddia etti.

Söz konusu belgenin iki bölümden oluştuğunu, ilk bölümün “durumun ne olduğu”, ikinci bölümün ise “verilecek tepki şekillerini” içerdiğini iddia eden gazete, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in ise, AB Dış İlişkiler Genel Müdürü Stefano Sanino’yla, söz konusu belgenin içeriği konusunun ele alındığı bir görüşme yaptığını aktardı.



AB Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi toplantısı sebebiyle Brüksel’de bulunan Hristodulidis’in, Sanino’yla görüşmesinde konuyu derinlemesine ele aldıklarını ve COREPER’de gündeme gelecek belgenin içeriğinde nelerin olabileceğini görüştüklerini vurgulayan gazete, Rum hükümetinin Türkiye aleyhine önlemleri kabul ettirebilmesinin ise, güçlü ülkelerin tutumundan ötürü çok zor göründüğü değerlendirmesinde bulundu.Habere göre COREPER’deki belge Türkiye’nin, “bina inşa ve onarımları, Maraş ve Mağusa’daki askeri faaliyetleri, Lefkoniko (Geçitkale) bölgesine yerleştirilen Drone üssü ve Karpaz bölgesinde Türk askerine verilen 140 bin metrekarelik arazi konularında bilgi içeriyor.”Söz konusu belge Türkiye’nin KKTC’de nasıl faaliyetler yürüttüğü, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nin Kıbrıs Türk tarafını “yönlendirdiği” gibi iddialar içeriyor.