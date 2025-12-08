Yerel ürünler tanıtıldı

Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği (DMEDD) tarafından Ankara'da geleneksel DMEDD Kermesi düzenlendi.

DMEDD tarafından 40 yılı aşkın süredir sürdürülen burs ve yardım faaliyetlerine kaynak sağlamak amacıyla düzenlenen geleneksel kermeste birçok ülkenin yanı sıra KKTC de yer aldı.

Etkinlikte KKTC kültürel standının yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti’ndeki birçok büyükelçilik de kültürel ürünler ve yiyeceklerini kurdukları stantlarda satışa sundu.

KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu’nun eşi Suna Korukoğlu KKTC standında ülkeye özgü ürün satışının yapıldığını dile getirdi.

Yardımlaşmanın önemine de vurgu yapan Suna Korukoğlu, satışlardan elde edilecek gelirin de amacına ulaşacağını söyledi.

Kermese, Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, eşi Suna Korukoğlu, Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Beniz Kaymak, Bakanlık Müdürü Kezban Sivri Yılmaz, Müdür Temsilci Gülşa Öneri Bayar, Protokol Müdürü Asu Muhtaroğlu ve KKTC’den bazı DİMED üyeleri katıldı.

Dışişleri Bakanlığı Mensupları ve Eşleri Derneği (DİMED) Başkanı Prof. Dr. Oya Ertuğruloğlu, TAK’a yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk kültürünün kermeste tanıtıldığını söyledi.

Ertuğruloğlu, KKTC Ankara Büyükelçiliği DİMED tarafından kurulan stantta KKTC’ye ait çeşitli ürünlerin satışa sunulduğunu belirtti. Kermesten elde edilecek gelirin ise DMEDD tarafından yardım amaçlı kullanılacağını ifade etti.

KKTC Dışişleri Bakanlığı bahçesinde her yıl düzenlenen geleneksel Bahar Kermesi’ne de değinen Ertuğruloğlu, yurtdışı temsilciliklerinden getirilen çeşitli ürünlerin bakanlık çalışanlarının kurduğu stantlarda satışa sunulduğunu belirtti.

Ertuğruloğlu, bu kermeslerden elde edilen gelirin tamamının eğitim ve sağlık alanlarında ihtiyaç sahiplerine bağışlandığını söyledi.

Ertuğruloğlu, Ankara’da düzenlenen DMEDD kermesinde emeği geçen tüm Türkiye Dışişleri Bakanlığı personeli ve dernek üyelerini tebrik ederek sözlerini tamamladı.



