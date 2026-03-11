Meclis’te tören düzenlendi

Devletin birçok kademesinde görev alan siyasetçi Salih Coşar, son yolculuğuna uğurlandı. Geçtiğimiz pazar günü 88 yaşında hayatını kaybeden Kurucu Meclis üyesi ve eski bakan için dün sabah Cumhuriyet Meclisi’nde tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, 2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bazı bakan ve milletvekilleri, eski siyasiler, bürokratlar ve Salih Coşar’ın ailesi katıldı.

Saygı duruşuyla başlayan tören, Salih Coşar’ın özgeçmişinin okunmasıyla devam etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Salih Coşar’ın sadece bir devlet adamı değil, tüm kesimlerin saygısını kazanmış örnek bir figür olduğunu vurguladı.

Erhürman, kamu hizmetine başladığı ilk günden itibaren sorumluluk bilinciyle hareket eden Coşar’ın görev aldığı her makamda ülkesine ve halkına hizmet etmeyi en büyük onur olarak gördüğünü ifade etti.

Meclis Başkanı Öztürkler, Salih Coşar’ın makamını kendi için değil, Kıbrıs Türk halkına hizmet için değerlendirdiğini kaydetti.

Öztürkler, dürüstlüğü, insan sevgisi ve uzlaştırıcı kişiliğiyle her zaman Kıbrıs Türk halkının gönlünde yaşayacak Coşar’ın bıraktığı mirasın her zaman yaşatılacağını söyledi ve ailesine sabırlar diledi.

Kanatlarımız kırıldı

Salih Coşar’ın oğlu Behçet Coşar, hayatının en zor konuşmasını yaptığını belirterek, yaşı ne olursa olsun insanın baba kaybını kaldırmasının kolay olmadığını kaydetti.

Behçet Coşar, babasının siyasi yönünden çok, babalık yönünü anlatmak istediğini ifade ederek, doğruyu söylemeyi, dürüst olmayı, din, dil, ırk, cinsiyet ve sınıf ayırt etmeksizin insanları sevmeyi ondan öğrendiklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından eski bakan Salih Coşar’ın naaşı önünde protokol sırasına göre saygı duruşunda bulunuldu.

Merhum Salih Coşar, İsmail Safa Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

