Mercedes küle döndü

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da park halindeki Mercedes marka araç, üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, olayla bağlantılı O.K. ve İ.A.’yı tespit ederek tutukladı. Zanlılardan O.K.’nin cüzdanında uyuşturucu içerdiğine inanılan madde de bulundu. İki zanlı mahkemeye çıkarılarak 2 gün tutukluluk aldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Doğan Demirtaş, 2 Kasım’da, saat 02.00 sıralarında, Pertev Paşa Mahallesi’nde, evin önünde park halinde bulunan S.Y. isimli şahsa ait Mercedes marka aracın, üzerine yanıcı madde dökülerek yakıldığını ve kaportasının yanarak zarar gördüğünü açıkladı.

İncelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, konu aracı ateşe veren kişinin, O.K. olduğunun belirlendiğini ve olayın hemen öncesinde, İ.A.’nın evine gittiğinin tespit edildiğini belirten polis, her 2 zanlının da mesele ile bağlantılı tutuklandıklarını bildirdi.

O.K.’nin cüzdanı içerisinde uyuşturucu içeren bir adet kağıt parçasının da bulunduğunu açıklayan polis, soruşturma maksatlı mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

