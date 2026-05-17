İnandırıcı değil

Politis gazetesi, “Guterres’in çözüm planı nedir” başlıklı yorum haberinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in iç siyasetteki konumu ile BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorununa ilişkin olası yeni girişimlerine dair değerlendirmelerde bulundu. Kiriakos Pieridis imzalı yazıda, Hristodulidis’in yaklaşan milletvekilliği seçimleri öncesinde geleceğini şekillendirmek amacıyla kamuoyu araştırmalarını takip ettiği, anketlerin ise yeniden seçilme ihtimaline ilişkin olumsuz bir tablo ortaya koyduğu ifade edildi. Haberde, ELAM dışında Hristodulidis’e destek veren siyasi yapıların zemin kaybettiği, DİKO’nun önemli bir güç kaybı yaşadığı, EDEK, DİPA ve Ekologlar’ın ise meclis dışında kalma riski bulunduğu ileri sürüldü. Bu durumla birlikte muhalefetsiz bir siyasi dönemin sona ermekte olduğu ve Hristodulidis’in siyasi etkisinin sınırlanabileceği yorumu yapıldı. Haberde ayrıca, Hristodulidis’in Kıbrıs sorununa ilişkin yaptığı açıklamalara da yer verildi. Hristodulidis’in, çözüm sürecine yönelik yeni bir girişimin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından başlatılabileceğini ve sürecin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmelerle bağlantılı olduğunu öne sürdüğü aktarıldı. Gazete, söz konusu senaryonun inandırıcı olmadığı değerlendirmesinde bulunarak, BM Genel Sekreteri’nin bu yönde herhangi bir imada dahi bulunmadığını vurguladı. Ayrıca geçmişte Kıbrıs sorununa ilişkin benzer açıklamaların iç kamuoyunu yönlendirme amacı taşıdığı, ancak uzun yıllardır somut bir sonuca ulaşılmadığı ifade edildi.