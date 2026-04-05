Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ve beraberindeki heyet, Yeşilırmak’ı ziyaret etti.

Yeşilırmak ziyaretinde konuşan İncirli, ülkedeki her sektörü adım adım ayağa kaldıracaklarını belirterek, “Moralinizi bozmayın, umudunuzu kaybetmeyin. Hepimiz bu ülkenin evlatlarıyız ve bu memlekete birlikte sahip çıkacağız” dedi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, heyet önce Yeşilırmak deresinde incelemede bulunarak bilgi aldı, ardından Yeşilırmak köy kahvesinde bölge halkıyla bir araya geldi.

Ziyarette, Sıla Usar İncirli’ye Milletvekilleri Armağan Candan, Salahi Şahiner ile Fide Kürşat, Lefke İlçe Örgütü Başkanı Tuncay Sarıyer ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya eşlik etti.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, siyaset anlayışlarının merkezinde halkın öncelik ve taleplerinin yer aldığını kaydederek, bölge için üretimin ve suyun vazgeçilmez olduğunu söyledi.

Özellikle üretimin desteklenmesinin önemine işaret eden İncirli, “Üreticinin, üretmeye devam etmesi için gerekli koşulları yaratacağız. Üretim maliyetlerini düşürüp üreticiyi destekleyeceğiz. Bizim hedefimiz üretime dayalı bir ekonomi ve üreticinin emeğinin karşılığını alabildiği adil bir düzendir.” dedi.

İncirli, uzun süredir başarısız bir yönetim sergileyen hükümetin ülkeyi sosyal, ekonomik ve siyasi açıdan çöküşe sürüklediğini savunarak, borçlanarak kamu maliyesinin 25 milyar TL’lik iç borç yükü altında bırakıldığını söyledi.

Memleketi kurtarmak bizim sorumluluğumuz

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, borçlanılan parayla sağlık, eğitim, ulaşım gibi kamu hizmetlerine yatırım yapılmadığını veya gündelik yaşam maliyetlerinin düşürülmediğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi de hayat pahalılığı ödeneğini dondurmaya karar verdiler, halkın cebine el uzattılar. Kendi yanlışlarının bedelini emekliye, kamu çalışanına, sigortalıya, asgari ücretliye, sosyal yardım alana ve engelli yurttaşlarımıza ödetiyorlar.”

İncirli, devletin asli görevinin emekçiyi korumak olduğunu söyleyerek, büyük bir enkaz devralacaklarının farkında olduklarını, tüm paydaşlarla birlikte kapsamlı bir hazırlık süreci yürüttüklerini ifade etti.

“Memleketi felakete sürüklediler fakat biz hiç korkmuyoruz. Sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz çünkü memleketi kurtarmak bizim sorumluluğumuz. Tamamen bilgiye dayalı, işin uzmanlarıyla çalışarak hep beraber memleketi her sektörüyle adım adım ayağa kaldıracağız.” diyen İncirli, CTP’nin ülkeyi yeniden ayağa kaldıracak kararlılığa ve hazırlığa sahip olduğunu söyledi.

Ekonomik dengenin yeniden sağlanmasının önemine dikkat çeken İncirli, ekonomiyi güçlendirmenin en öncelikli adımlarından birinin kayıt dışılıkla mücadele olduğunu belirtti.

Bu konuda gerekli siyasi iradeyi ortaya koyacaklarını ifade eden İncirli, “CTP kayıt dışılıkla mücadele için gerekli siyasi iradeyi ortaya koyacak. Devletin denetim mekanizmalarını güçlendireceğiz ve kurumların kapasitelerini artıracağız.” dedi.

“Umudunuzu kaybetmeyin"

İncirli, toplumda derin bir umutsuzluk ve karamsarlık hissinin hâkim olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Sakın moralinizi bozmayın, umudunuzu kaybetmeyin. Hepimiz bu ülkenin evlatlarıyız ve bu memlekete birlikte sahip çıkacağız. Adım adım, hep birlikte ülkeyi yeniden ayağa kaldıracağız.”

Milletvekilleri de söz aldı

Yeşilırmak’taki halk buluşmasında milletvekilleri de söz alarak vatandaşların sorunlarını dinledi ve sorularını yanıtladı.

Hal Yasası'na da işaret edilen konuşmada, yasanın sebze ve meyve ticaretinin kayıt altına alınması, kalite standartlarının korunması, üretici ve tüketicinin haklarının güvence altına alınması için hazırlandığını ifade edildi. Ülkede "üretim karşıtı" bir yönetim olduğu da savunuldu.