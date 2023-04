Moraller bozuk

Ömer KADİROĞLU

Elektrik kesintileri, hemen tüm tüketim malzemelerinde sürekli fiyat artışları, çevre bozukluğu, trafik kazaları ve işsizlik gibi sorunların KKTC halkının geleceğe yönelik umutlarını olumsuz yönde etkiliyor.

Vatandaşlar, ülkede işlerin iyi gitmediğini söylerken, yönetimden kaynaklanan sorunların ağırlaştığını ifade ediyor. Yaşanan olumsuzluklar karşısında morallerinin bozulduğunu, ülkenin iyi yönetilmediğini savunan vatandaşlar, istikrarın geleceği günleri özlemle beklediklerini söylüyor.

Vatandaş ne dedi?



Mustafa Birkaya:

Ülke yönetiminden orta derecede memnunum. Hiç bir şey dört dörtlük değildir. Bugün ülkede birçok sorun var ve ülke yönetimi bende olsa ilk icraatım ulaşımda yaşanan sorunları çözmek olurdu. Ülke yönetiminde bugün ülkeyi daha iyi bir yere taşıyacak ve mevcut yönetimden daha başarılı olacak birilerini görmek isterdim.

Ziya Öncü:

Ülkenin bugünkü yönetim şeklinden hiç memnun değilim. Her şey başını almış gidiyor ve bunu denetleyen kimse yok. Bugün ülke yönetimi bende olsa halkın daha iyi bir geçim sağlayabilmesi için tüm imkanları zorlar çalışmalar yapardım. Bu ülkede şu ana kadar gelmiş geçmiş siyasilerin değişmesi ve daha taze kanların ülke yönetiminde olmasını isterdim.

Irmak Kanarya:

Ülkenin bugünkü yönetim şeklinden hiç memnun değilim. Gerek ekonomik gerekse düşünce özgürlüğü anlamında özellikle son 3-4 yılda ciddi bir gerileme yaşıyoruz. Bugün ülkenin yönetimi bende olsa ilk icraatım yönetimde daha genç kişilerin olması için ve yenilikçi düşüncelere açık olarak çalışmalar yapardım.

Talat Fırıncıoğluları:

Ülkenin yönetim şeklinden çok şikâyetçi değilim ancak bazı eksiklikler vardır. Ulaşım başta olmak üzere diğer alanlarda da başlayıp tamamlanamayan ve yarım bırakılan işler vardır. Daha önce siyasi partinin arkasında koşmuş biriydim ancak, baktım ki icraat yok her şeyden vazgeçtim ve artık eskisi gibi siyasetle ilgilenmiyorum.

Taksim Karavezirler:

Ülke yönetiminden memnun değilim. Ekonomiyi çökerttiler, adaleti yok ettiler ve ülkeyi yönetenler yurt dışında tatil yapmaktan başka bir şey yapmıyor ve boşa harcamalar yapıyorlar. Bugün ülke yönetimi bende olsa ekonomiyi güçlendirecek çalışmalar yapardım. Bugün ülke yönetiminde Tufan Erhürman ve ekibini görmek istiyorum.

Soner Türkel:

Ülke yönetiminin bugünkü şeklinden hiç de memnun değilim. Eğitim, sağlık ve ulaşım alanlarında ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Şu anda hükümet var demek mümkün değil ve başıboş gidiyoruz. Ülke yönetimi bende olsa ilk icraatım piyasayı denetler ve halkın refahını sağlayacak çalışmalar yapardım.

Osman Işısal:

Ülkenin bugünkü yönetim şeklinden hiç de memnun değilim. Ülke hayal ettiğimiz gibi yönetilmeyip insanlar kendi hallerine bırakıldı. Ekonomik yönden halk çok zor durumda ve iki adet patates alan insanlar görmeye başladık. Halka dönük çalışmalar yapamıyorlar. Bugün ülke yönetimi bende olsa İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı planlama, ileriye dönük ve daha ileriye dönük planlamalar yapardım. Bugün ülke yönetiminde CTP’yi duruşu nedeniyle hükümette görmek isterdim.

Nevin Eroğlu:

Ülkenin bugünkü yönetim şeklinden memnun değilim. Denetim yok ve ülke siyasileri yalan politika güdüyorlar. Eğitim, sağlık ve daha birçok alanda ciddi sıkıntılar vardır. Bugün ülke yönetimi bende olsa sağlık ve eğitim alanında çalışmalar yapardım. Bugün ülke yönetiminde adaletli ve iş yapacak kişilerin olmasını istiyorum.

Çetin Buro:

Ülkenin bugünkü yönetim şekli beni pek rahatsız etmiyor. Evet, birtakım eksiklikler vardır ve bu noktada sağlık ve ulaşım alanlarındaki sıkıntılar rahatsız edici önemli konulardır. Ülkenin yönetimi bugün bende olsa ilk icraatım sağlık, ulaşım ve eğitim alanlarında çalışmalar yapmak olurdu. Ülke yönetiminde görmeyi istediğim kişi veya kişiler noktasında da kimseye güvenimin kalmadığını belirtmek istiyorum.

Sami Özentürk:

Ülkenin bugünkü yönetim şeklinden kesinlikle memnun değilim. Söyledikleri ile yaptıkları uymuyor ve güven vermiyorlar. Zamanında yapılması gereken ve yapılmayan çalışmaların kötü sonuçlarını yaşıyoruz. Dileğim bundan sonra daha iyi olmasıdır ancak umudum kalmadı. Ülkenin yönetimi bugün bende olsa ilk icraatım eğitim ve sağlık alanlarında çalışmak olurdu.

Mehmet Kurumlu:

Ülkenin bugünkü yönetim şeklinden içerisinde bulunduğumuz durumları göz önünde bulundurursak memnun değiliz de memnunuz da demek mümkün değil. Ülkede eksik kalan birçok konu var. Yollar, sağlık ve daha birçok alanda sorunlar vardır ancak hükümet de elinden geldiğince bu sorunları gidermeye çalışıyor diye düşünüyorum. Yıllardır yapılmayan çalışmalar nedeniyle bugün sorunlarla karşılaşıyoruz. Bugün ülke yönetimi bende olsa ekonomik yönde çalışır halkın daha rahat geçinmesi için pahalılığı önleyici tedbirler alırdım.

Mehmet Naşit:

Ülkenin yönetim şeklinden pek de memnun değilim. Ülkede bir yönetim olduğunu göremiyorum. Bir bakkal dükkanı nasıl çalışıyorsa bizim hükümet de öyle çalışıyor. Bugün ülke yönetimi bende olsa ekonomik yönde çalışmalar yapardım. Bugün asgari ücretle çalışan bir kişi ailesini bu fiyatlara geçindiremez. Ülke yönetiminde artık gençleri görmek istiyoruz. Genç insanların siyasete katılması ve yeni fikirlerle yeni düşüncelerle ülkenin düze çıkacağını düşünüyorum.

Erol Övmen:

Ülkenin bugünkü yönetim şeklinden memnun değilim. Ekonomik yönden ve denetim yönünden ciddi eksiklikler var. Bugün ülkenin yönetimi bana verilse ilk icraatım ekonomik yönden çalışmalar yapardım. Mevcut siyasilerin dışında ülke yönetiminde şeffaf olacak farklı kişilerin olmasını isterdim. Yönetim şeffaf olursa ülkenin daha iyi bir yere geleceğini düşünüyorum.

Muharrem Behlül:

Ülkenin bugünkü yönetim şeklinden hiç memnun değilim, olmam da herhalde. Alım gücü sıfır, ülke ve ülke insanı ile ilgilenen bir yönetim yoktur. Herkes bir reklam peşindedir. Bugün ülke yönetimi bende olsa ilk icraatım herkese eşit hayat pahalılığı vermek olurdu. Bu konuda gelmiş geçmiş tüm siyasiler çalışacağını söylese de herhangi bir adım atılmadı. Ekonomik yönde ciddi çalışmalar yapardım. Mevcut siyasilerin dışında ülke yönetiminde farklı kişileri ve daha genç kişileri görmek istiyoruz. Şu an mevcut siyasiler bir makama gelene kadar sorunları eleştiriyorlar ancak, sorun yaşanan makama gelince kimse sorun çözmek için çalışmıyor. Bu sistemle benim ülkenin iyi bir yere geleceği inancımı öldürdüler.

Sevim Barburoğlu:

Ülkenin bugünkü yönetim şeklinden kesinlikle memnun değilim. Ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılar, market alışverişleri, kiralar, okullar, sağlık ve daha birçok alanda ciddi sıkıntılar var ve kimse bu sorunları denetlemek veya çözüm üretmek için çalışmıyor. Ülkenin yönetimi bende olsa ilk icraatım ekonomik yönde çalışmak, eğitim ve sağlık alanlarında çalışır sorunları giderirdim. Her başa gelen vaatlerde bulunuyor ancak, seçildikten sonra kimse çalışmıyor. Bu durum nedeniyle ülke yönetimine kim gelirse iyi olur bilemiyorum. Bu ülkede artık siyasete kesinlikle güven kalmadı.

Ömer Gür:

Ülkenin bugünkü yönetim şeklinden kesinlikle memnun değilim. Ekonomik darboğaz, ülkeyi idare edenlerin har vurup harman savuruşu, okulların ve hastanenin durumu ve daha birçok sorunlar beni rahatsız ediyor. Bir makam günde 3 bin liralık benzin harcıyor ancak diğer yandan vatandaşın maaşını kesmeye çalışıyorlar. Okullar ve hastane dökülürken külliye yapımı devam ediyor. Bunlar beni rahatsız etmiyor dersem doğru söylememiş olurum. Bugün ülke yönetimi bende olsa ilk icraatım hastane ve ardından da okullar yapmak olurdu. İsrafı azaltır daha kaliteli hizmet verebilmeleri adına yerel yönetimleri güçlendirirdim. Ülke yönetiminde Tufan Erhürman’ın olması ülkeyi daha iyi bir yere getireceğini düşünüyorum.

Osman Paşa:

Ülkenin bugünkü yönetim şeklinden memnun değilim. Her alanda sorunlar yaşanıyor. Ekonomik sıkıntılar, kiraların yüksekliği, marketlerin fiyatları, ulaşım ve daha birçok alanda sıkıntı yaşanıyor. Ülke yönetiminde başarılı olacağına inandığımız insanlar var ve artık iş yapacak gerçekten ülke ve ülke insanı için çalışacak kişileri yönetimde görmek istiyoruz.

Turan Güley:

Ülkenin bugünkü yönetim şeklinden hiç de memnun değilim. Vatandaşın kendi öz iradesinin ne idarede ne de günlük olaylarda olmaması beni rahatsız eden önemli unsurlardan biridir. Bugün yapılması gereken çok çalışma var. Bugün bu ülkede sağlık, eğitim, ulaşım alanlarında çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bugün ülke kiminle daha iyi olur bilemiyorum ancak, mevcut hükümetin başarısız olduğunu görüyoruz.

Salih Ağıt:

Ülkenin bugünkü yönetim şekli kötü değil ve bugünkü şartlarda kim gelirse gelsin daha iyisi olmayacaktır. Ülkede acilen ekonomiyi canlandıracak çalışmalar, fiyatların kontrol edilip düşürülmesi gibi çalışmaların hem ülke hem de ülke insanı için daha iyi olacağını düşünüyorum. Halkın bugün hükümetlerden beklentisi iyi bir yönetimdir. Uçak biletleri üzerinden çalışmalar yaparak fiyatlarının düşürülmesi için çalışılmalıdır.

Hasan Evliya:

Ülkenin bugünkü yönetim şeklinden hiç memnun değilim. Beni en çok rahatsız eden pahalılıktır. Ekonomik anlamda sıkıntı içerisindeyiz. Ülkenin yönetimi bugün bende olsa ilk icraatım ekonomik yönden çalışmak ve ülkedeki tüm sistemi sil baştan yaratmak olurdu. Pahalılığı önleyici çalışmalar yapar ve halkın refahı sağlardım. Mevcut siyasiler dışında ülke yönetiminde yeni nesil gençlerin yer almasını isterdim.