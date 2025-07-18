Cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da askeri yasak bölgeyi ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanan Fransız vatandaşı Kevin Dody, dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlının, muhaceret işlemi yaptırmadan KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçtiği belirlendi. Zanlı tutuklu yargılanmak üzere bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilirken, polis olguları aktardı.

Gönyeli Karakolu’nda görevli polis memuru; 16 Temmuz 2025 tarihinde saat 18.41’de, ZRT 782 plakalı aracın arka koltuğunda yolcu olarak bulunan zanlının Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan çıkış yaparken, muhaceret işlemi yaptırmadığını söyledi. Polis; askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Güney Kıbrıs’a giden zanlının aynı gün saat 20.23’te yeniden Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan giriş yapmaya çalıştığı sırada görevli muhaceret memuru tarafından tespit edildiğini açıkladı. Polis; soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını; Fransa vatandaşı olduğunu, KKTC’de kalıcı bağı bulunmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlı Kevin Dody’nin bir ayı aşmayacak şekilde cezaevinde tutuklu kalmasına karar verdi.

