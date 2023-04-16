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3 yılda hazır

Rum basınına göre Türkiye ile KKTC arasında elektrik bağlantısı kurulacak 

3 yılda hazır

    Rum basınında yer alan bir haberde, Türkiye ile KKTC arasındaki elektrik bağlantısının 3 senede hazır olacağı iddia edildi.

   Fileleftheros gazetesi “Elektrik Birliğini İleri Götürüyorlar” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde, Türkiye-KKTC elektrik bağlantısıyla ilgili planların hazır olduğunu, görüşmelerin başladığını ve ilerleme için zemin hazırlığı yapıldığını öne sürerken, elektrik kablolarının denizin dibine yerleştirilerek sabitleneceğini ve elektrik aktarımının bu şekilde sağlanacağını iddia etti.
  Gazete, kabloların hazırlanıp döşenmesinin 3 yıl alacağını; daha önce açıklandığı gibi Türkiye-KKTC arasındaki su borularının içine yerleştirilmeyeceğini ve yarım milyar Euro'luk maliyetin tamamının Türkiye tarafından karşılanacağını ileri sürdü.
   Haberde, Şubat ayında yaşanan büyük deprem ve maddi zorluklar nedeniyle projenin bir süre askıya alındığını ancak, son günlerde elektrikte yaşanan problemler doğrultusunda, KKTC’nin “her an karanlıkta kalma tehlikesi” nedeniyle yeniden gündeme getirildiği ifade edildi.
   Gazete, su projesinin ardından elektrik bağlantısının da yapılacak olmasının, Türkiye’nin Kıbrıs’taki varlığını sağlamlaştırma hedefi olarak yorumlandığını kaydetti.

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