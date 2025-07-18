Lefkoşa’nın Metehan bölgesinde, Millet Bahçesi içerisindeki kütüphane inşaatında çalışan Müslüm Arslan ile Pakistan uyruklu iş arkadaşı İ.H. (E-32) arasında çıkan kavga poliste sonuçlandı. İş arkadaşı İ.H.’ye yumruk atarak burnunu kıran Müslüm Arslan, “vahim zarar” suçlamasıyla tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı. Zanlı teminata bağlanırken, duruşmada olgular aktarıldı. Polis; 16 Temmuz 2025 tarihinde saat 14.00 sıralarında, Millet Bahçesi’nde bulunan kütüphane inşaatında çalışan zanlı ile aynı iş yerinde çalışan İ.H. arasında iş nedeniyle tartışma yaşandığını söyledi. Polis memuru; zanlının tartışma esnasında sol eliyle İ.H.’nin burun kısmına yumruk vurduğunu açıkladı. Polis; aldığı darbe sonucu burnu kırılan İ.H.’nin şikayetçi olması nedeniyle soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis; İ.H.’nin aynı tarihte Lefkoşa Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz bölümünde muayene edilerek burnunda kırık olduğuna dair rapor alındığını kaydetti. Polis; zanlının tutuklandığını, gönüllü ifadesinde suçunu kabul ettiğini bildirdi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını; zanlının TC vatandaşı olduğunu belirterek, teminata bağlanması talebinde bulundu. Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 2 kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına karar verdi.
Burnunu kırdı
Millet Bahçesi içerisindeki kütüphane inşaatında çalışan Müslüm Arslan, iş arkadaşını darp ettiği gerekçesiyle mahkemeye çıkarıldı
Lefkoşa’nın Metehan bölgesinde, Millet Bahçesi içerisindeki kütüphane inşaatında çalışan Müslüm Arslan ile Pakistan uyruklu iş arkadaşı İ.H. (E-32) arasında çıkan kavga poliste sonuçlandı. İş arkadaşı İ.H.’ye yumruk atarak burnunu kıran Müslüm Arslan, “vahim zarar” suçlamasıyla tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı. Zanlı teminata bağlanırken, duruşmada olgular aktarıldı. Polis; 16 Temmuz 2025 tarihinde saat 14.00 sıralarında, Millet Bahçesi’nde bulunan kütüphane inşaatında çalışan zanlı ile aynı iş yerinde çalışan İ.H. arasında iş nedeniyle tartışma yaşandığını söyledi. Polis memuru; zanlının tartışma esnasında sol eliyle İ.H.’nin burun kısmına yumruk vurduğunu açıkladı. Polis; aldığı darbe sonucu burnu kırılan İ.H.’nin şikayetçi olması nedeniyle soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis; İ.H.’nin aynı tarihte Lefkoşa Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz bölümünde muayene edilerek burnunda kırık olduğuna dair rapor alındığını kaydetti. Polis; zanlının tutuklandığını, gönüllü ifadesinde suçunu kabul ettiğini bildirdi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını; zanlının TC vatandaşı olduğunu belirterek, teminata bağlanması talebinde bulundu. Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 2 kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına karar verdi.
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YORUMLAR
Buyrun hukuk sistemine gelin,yurtdışına çıkış yasağı,toplam 1 milyon liralık kefil,50.000₺ nakit teminat,ya arkadaş lütfen hukuk sisteminizi revize edin bu hukuk değil bu zulüm.