Burnunu kırdı

Lefkoşa’nın Metehan bölgesinde, Millet Bahçesi içerisindeki kütüphane inşaatında çalışan Müslüm Arslan ile Pakistan uyruklu iş arkadaşı İ.H. (E-32) arasında çıkan kavga poliste sonuçlandı. İş arkadaşı İ.H.’ye yumruk atarak burnunu kıran Müslüm Arslan, “vahim zarar” suçlamasıyla tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı. Zanlı teminata bağlanırken, duruşmada olgular aktarıldı. Polis; 16 Temmuz 2025 tarihinde saat 14.00 sıralarında, Millet Bahçesi’nde bulunan kütüphane inşaatında çalışan zanlı ile aynı iş yerinde çalışan İ.H. arasında iş nedeniyle tartışma yaşandığını söyledi. Polis memuru; zanlının tartışma esnasında sol eliyle İ.H.’nin burun kısmına yumruk vurduğunu açıkladı. Polis; aldığı darbe sonucu burnu kırılan İ.H.’nin şikayetçi olması nedeniyle soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis; İ.H.’nin aynı tarihte Lefkoşa Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz bölümünde muayene edilerek burnunda kırık olduğuna dair rapor alındığını kaydetti. Polis; zanlının tutuklandığını, gönüllü ifadesinde suçunu kabul ettiğini bildirdi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını; zanlının TC vatandaşı olduğunu belirterek, teminata bağlanması talebinde bulundu. Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 2 kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına karar verdi.

