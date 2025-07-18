462 sürücüye ceza yazıldı

Lefkoşa ve İskele’de eş zamanlı asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi. Polis ekipleri tarafından 16 Temmuz akşamı 20.00-24.00 saatleri arasında gerçekleştirilen eş zamanlı asayiş ve trafik denetimlerinde, çok sayıda suç tespit edildi. Sürat, denetimlerde en çok karşılaşılan ihlal oldu.

Kontroller sonucu 53 aracın trafiğe çıkışı yasaklanırken, 462 sürücü rapor edildi.

Lefkoşa’daki denetimlerde eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan işletmeler, gece kulüpleri, işçi lojmanları ve halkın yoğun bulunduğu alanlar kontrol edildi. Bir işyerinde geçerli içki satış ruhsatı olmaksızın içki satışı yapıldığı tespit edildi. Başka bir şahsın aracında ise kanunsuz olarak plastik sopa taşındığı belirlendi. Her iki şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Lefkoşa’da trafik denetimlerinde ise toplam bin 483 sürücü kontrol edildi. 42 sürücü hız sınırını aştı, diğer ihlaller arasında cep telefonu kullanmak (15), seyrüsefersiz araç kullanmak (15), emniyet kemeri takmamak (13) ve trafik ışıklarına uymamak (10) suçları yer aldı. Toplam 238 sürücü rapor edildi, 20 araç trafikten men edildi.

İskele’deki denetimlerde de benzer kontroller yapıldı. Ülkede yasal statüsü bulunmayan iki kişi ile aracında gümrüğe beyan edilmemiş 13 paket hap ve 29 ampul bulunan bir kişi tutuklandı.

Trafik denetimlerinde ise 950 araç kontrol edildi. Sürat ihlali yapan 145 sürücü dahil toplam 224 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi; 33 araç trafikten men edildi.

Polis Genel Müdürlüğü, asayişin ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin artarak süreceğini açıkladı.