Üretim pahalıya patlıyor

Ziraat Mühendisleri Odası, tarımda girdi maliyetleri ucuzlamadan gıda fiyatlarının düşmeyeceğini vurgulayarak, “Çiftçisine çare olmayan devlet, üreticinin topraklarının yabancıya satılmasına da engel olamayacaktır” dedi.

Ziraat Mühendisleri Odası yaptığı yazılı açıklamada, tarımda girdi maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle ülkede üretimin azaldığına işaret ederek, üretimin azalmasına bağlı olarak da rekabetin azaldığını, bu nedenle de tüketici fiyatlarında artışlar ortaya çıktığını belirtti.

Açıklamada, hayvancılıkta ana girdi maliyetinin yüzde 70'ini yem hammaddeleri oluştururken, tahıl ve kaba yem üretiminde kimyevi gübre ve bitki koruma ürünlerinin yüzde 62’lik kısmı oluşturduğu vurgulandı.

Sebze ve meyve üretiminde ise esas girdi kaynağını yüzde 40 ile elektriğin oluşturduğu, (suyun kuyulardan pompalanması), maliyetlerin aşağıya çekilmesinin Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın politikası çerçevesinde oluşturulması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Maalesef Tarım Bakanlığı bu politikayı oluşturamadığı için ithalatçı tüccarın pençesinden de kurtulması imkânsızdır. Geçtiğimiz hafta bunun en bariz örneği ortaya çıkmıştır. İç piyasada yeteri kadar çilek üretimi olmasına rağmen Tarım Bakanlığı yurt dışından çilek ithaline izin vermiştir. Peki neden? Askeri ihale için izin verildiği iddia edilse de ortada herhangi bir ihale duyurusu yok. Peki, ithal edilen çilekler nereye gitti?

Enflasyon karşısında eridi

Diğer taraftan narenciye 3 TL kilosu üreticinin elinden alınmak isteniyor. Hayvan yetiştiricisi ise arpayı Toprak Ürünleri Kurumu’ndan 6 TL kilosu satın almakta. Arpa fiyatının yarı fiyatına narenciye olursa ne ucuza et üretilir, nede narenciye üreticisi kalır. Sebze ve meyve üreticisi üretim maliyetleri aşağıya çekmek için su kuyularına güneş enerjisi koymak istemekte fakat güneş enerjisi kurulumlarına izin verilmemektedir. Güneş enerji kurulumları üretim yapan işletmelere verilmeli, ithal ürün satan mağazalara değil."

Tarım Bakanlığı’nın üreticiye verdiği üretim ve girdi desteklerinin üreticinin beyanları zamanında alınmadığı için zamanında ödenmediği belirtilerek, zamanında ödenmeyen desteğin enflasyon karşısında eridiği ifade edildi.