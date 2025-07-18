Suçunu kabul etti

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Cafer Zorba ile beraber bir işletmenin önünden 2 adet jeneratör çalan Çağlar Özertural, önceki gün polise giderek teslim oldu. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mehmet Şener; zanlının 30 Haziran ile 1 Temmuz 2025 tarihleri arasında, şu an tutuklu bulunan Cafer Zorba isimli zanlıyla, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir işletmenin önünden 2 adet jeneratör sirkat ettiğini açıkladı.

Zanlının, önceki gün polise gelerek teslim olduğunu ve jeneratörleri Cafer Zorba ile beraber çaldıklarını itiraf ettiğini aktaran polis; soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme; zanlının bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.