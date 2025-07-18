2 yıl gizlendi

Suna ERDEN

Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Ortaköy’de gerçekleştirilen Tenha Yol Operasyonu’nda tutuklanan Nijeryalı Yusuf Olanrewaju Molake’nin (E-33) dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Kullanımındaki araçta 45 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu, 20 bin 295 TL ile 226 bin TL’ye tekabül eden 3 bin 960 Sterlin nakit para ele geçirilen zanlı tutuklu yargılanmak üzere 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.

Duruşmada zanlının 2023 yılından tutuklandığı güne kadar 2 yıl süreyle ülkede kaçak yaşam sürdüğü açıklandı.

Para ve uyuşturucu

Mahkemede olguları aktaran polis; 13 Temmuz 2024 tarihinde saat 21.00 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Ortaköy’de Hafız Cemal Lokman Hekim Sokak üzerinde tespit edilen zanlının kullanımındaki araçta ve üzerinde arama yapıldığını söyledi. Polis; yapılan aramada zanlının tasarrufunda 45 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 20 bin 295 TL, 3 bin 960 Sterlin bulunarak emare alındığını söyledi. Polis; zanlının suçüstü hali gereği tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının 27 Mart 2023 tarihinden tutuklandığı 13 Temmuz 2025 tarihine kadar ülkede ikamet izinsiz kaldığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme,, zanlının 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.