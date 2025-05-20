‘Mücadele sürecek’

Kimliksizler Derneği, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlık başvurusu yapamamış kişilere destek olmak amacıyla dün Güney Lefkoşa’da eylem düzenledi. Dernek yaptığı eylemde Lefkoşa Kaymakamlığına toplu vatandaşlık başvurusu yapma girişiminde bulundu. Kaymakamlık, başvuruları almayınca eylem protesto gösterisine dönüştü.

Dernekten yapılan açıklamada şunlar belirtildi:

“Kendilerine resmi maillerle bir buçuk ay önceden bildirmemize ve başvuru formunu da göndererek onayını almamıza rağmen, içeri beşer kişilik gruplar halinde girilerek başvuruların sırayla yapılmasını ve bunu bizim sağlayacağımızı söylememize rağmen, kabul etmediler ve randevu alınarak gelinmesi halinde başvuruların alınacağını belirttiler.

Biz de Lefkoşa Kaymakamlığı önünde, Anayasal yurttaşlık hakkımız için protesto gerçekleştirerek "Kıbrıs yurdumuz, kimlik hakkımız" sloganlarıyla tepkimizi dile getirdik. Bir ebeveyni, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olan doğal Kıbrıslı çocukların kimlik hakkı için ses çıkardık.

Geçmişte randevulu gidenlerin dahi başvurularını almadıklarını veya alındı belgesi vermeyerek resmi bir kayıt tutmadıklarını biliyoruz. Karşımızda her türlü araca sahip ve açıkça ayrımcılık yapan bir devlet varken yolumuz uzun ve süreç kolay değil ama Anayasal hakkımız için her yöntemi ısrarla kullanmak, bir yandan hukuk yolu devam ederken diğer yandan görüşme, baskı ve eylem yolunu da ilerletmek zorundayız. Kararlılığımızı yineler, destek veren herkese teşekkür ederiz.”