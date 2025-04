İş insanı Salih Kayım, ülkenin en prestijli gayrimenkul ödül organizasyonu olan ve bu yıl 7’ncisi düzenlenen Property NC Awards’ta Cyprus Constructions olarak 7 ödül aldıklarını açıkladı.

Organizasyona bu yıl ilk kez katıldıklarını ifade eden Kayım, biri Gold, 6’sı Platinum olmak üzere 7 ödül aldıklarını ifade ederek, mutluluğunu dile getirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kayım şunları belirtti:

“Mutlu ve gururluyum. Ülkemizin en prestijli gayrimenkul ödülleri olan Property NC Awards şirketimiz;

- Cyprus Constructİons, Best Developer (Gold) ödülü başta olmak üzere,

- Aloha projemiz ile Best Sea Front Development (Platinum) ödülü,

-Phuket projemiz ile Best Low Rise Resıdential Project (Platinum) ödülü,

- Maldives Homes projemiz ile Best Landscapes (Platinum) ödülü,

- Cyprus Constructıons Esentepe Satış ve Kira Ofislerimiz ile Best Workplace (Platinum ) ödülü ve

Best Functional Offıce (Platinum,

-Kira Yönetim Sistemimiz ile Best Property Management Services (Platinum) ödüllerine layık görüldü.”

Kayım, takım arkadaşlarına, 60’dan fazla ülkeden gelip Cyprus Constructions ailesine katılan yatırımcı dostlarına, Property NC ailesine ve emeği geçen herkese çok teşekkür etti.