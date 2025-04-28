Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, son dönemde yapılan tüm anketlerde, Kıbrıs Türk halkının iki devletli çözüm siyasetine güçlü destek verdiğini ortaya koymasının, yürütülen mücadelenin doğruluğunu bir kez daha teyit ettiğini vurguladı.

Tatar yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğiyle yürütülen egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü zeminindeki yeni siyasetin, yapılan tüm anketlerde, halktan, yüzde 50’nin üzerinde destek aldığını görmenin büyük bir onur ve gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Dört yılı aşkın süre önce ortaya koyduğu ve büyük bir emek ve kararlılıkla yürüttüğü bu yeni vizyonun, anavatan Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da en başından itibaren tam bir inançla desteklendiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:

“Bu amaç doğrultusunda, temsiliyet hakkımızın ve uluslararası alandaki katılımımızın Rum liderliği tarafından sistemli şekilde engellendiği her platformda, başta Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’nin değerli yetkilileri özden gelen haklarımızın teyidinin ve temel insan haklarımızın çiğnenmesine yol açan izolasyon zulmünün sona ermesinin gerekliliğini yüksek sesle ve kararlılıkla dile getirmektedir.”

50 yıl denendi, işe yaramadı

Halkın desteğiyle sürdürülen bu onurlu mücadelenin, Kıbrıs Türk halkının uluslararası alanda verdiği varoluş mücadelesinin en güçlü ifadesi olduğunu belirten Tatar, “Bu mücadele, kendi devletine sahip çıkan bir halkın, egemenliğini ve onurlu kimliğini koruma iradesinin dünyaya haykırılmasıdır. Kıbrıs meselesi bir iç mesele değildir, Kıbrıs Türk halkının, dünya sahnesinde hak ettiği yeri alma mücadelesidir” dedi.

50 yılı aşkın bir süredir her şekliyle denenmesine rağmen sürekli başarısız olan federasyon modelinin artık iflas ettiğinin açıkça görüldüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, şu ifadeleri kullandı:

“İki tarafta yapılan farklı farklı anketler, federasyon modeline hem Kıbrıs Türk halkı hem de Rum halkı nezdinde verilen desteğin yüzde 25’in, hatta yüzde 20’nin altına düştüğünü göstermektedir. İki halk da, geçmişin başarısız ezberlerine değil, ideolojik saplantıların bir yana bırakılacağı adil, gerçekçi ve kalıcı çözüm modellerine taraf olduğunu ortaya koymaktadır.”

“Gece gündüz çalışıyoruz”

Bu tablonun, Kıbrıs Türk halkının tüm kesimlerinin devletine sıkı sıkıya sarılması ve iki devletli siyasete güçlü bir şekilde sahip çıkması gerektiğini gösterdiğinin altını çizen Tatar, “Bizler, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile tam bir eşgüdüm içinde, zaman ve mesafe tanımaksızın, bu siyasetin kökleşmesi ve daha da güçlenmesi için gece gündüz çalışmaktayız. Bugün, Türk Devletleri Teşkilatı’nda yer almamız, anavatan Türkiye ve can Azerbaycan başta olmak üzere kardeş devletlerle kurduğumuz yakın ilişkiler, bu yürüyüşün somut ve değerli sonuçlarıdır” dedi.

